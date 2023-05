Hoe je je hemd in je broek steekt is niet meer om het even volgens sociale media

De french tuck , een halve plooi of toch lekker los: dankzij de populaire videoapp TikTok zagen we nog nooit zo veel manieren om je hemd in je broek te stoppen. Vroeger was het een manier om je discipline, of gebrek eraan, te tonen, vandaag is het een modebewuste keuze. Maar welke manier kies je dan? Onze moderedacteur geeft advies.

“Dankzij TikTok krijgen we nieuwe inzichten over de tuck. Heel wat influencers beweren dat bepaalde varianten uit de mode zijn en reiken nieuwe manieren aan alsof dat een soort nieuwe modewet is”, vertelt moderedacteur David Devriendt. “Voor sommige mensen is dat choquerend. Die hebben zoiets van: ‘O, maar ik heb dat altijd zo gedaan.’ Daarom is er zo veel rond te doen.”

En de voorbeelden op TikTok zijn legio. Onder de hashtag #howtotuck, die al meer dan negentien miljoen keer bekeken werd, vind je honderden video’s van mode-influencers die hun ‘signature tuck’ tonen. De juiste manier om je hemd in te stoppen is duidelijk een vraagstuk waar veel modeliefhebbers zich het hoofd over breken.

Dit is volgens TikTok dé manier om je hemd in te stoppen

#SummerMashup ♬ original sound - Taylor Hage @tayhage Reply to @_srabony_ How I tuck in my oversized shirts! #todaysstyletip Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In deze video zien we bijvoorbeeld hoe Taylor kiest voor de klassieker der klassiekers: je hemd volledig in je broek stoppen. Dat was heel lang de enige manier die er bestond. Het behoorde tot de standaard dresscode voor mannen en vrouwen die zelfrespect en goede manieren weerspiegelden.

Anderen vinden die variant dan weer te stijf en zweren bij een Frech tuck, waarbij je de voorkant van je hemd in je broek steekt en de achterkant los laat. Een halve plooi, waarbij je enkel de linker- of rechterkant van je blouse in je broek stopt, is een soortgelijk alternatief om wat rebelser over te komen.

Maar ook die tucks krijgen nu kritiek. Door je blouse slechts voor de helft in te stoppen, krijg je een look die een beetje slordig is, maar ook niet helemaal netjes. En wat is er erger in modeland dan foute stijkeuzes maken? Juist, helemaal geen keuze maken. Bovendien zou de French tuck er volgens sommigen voor zorgen dat je heupen en billen breder gaan lijken.

Wat zegt modekenner David Devriendt?

“Ik geloof zelf niet zo in moderegeltjes. Ik denk dat elke tuck vandaag nog relevant is. Het komt er gewoon op aan om eentje te vinden die past bij je stijl en wat je wil uitstralen. Als je je hemd volledig in je broek steekt, is dat niet per definitie stijf of klassiek. Als je het hemd daarna wat meer uit je broek trekt en laat bloezen, krijgt je outfit wat meer volume en structuur”, vertelt Devriendt.

Daarnaast speelt ook de stijl van het hemd zelf een rol. Devriendt: “Vandaag dragen veel vrouwen een croptop, waarbij er natuurlijk niets in te stoppen valt. Ook oversized kledingstukken zijn enorm populair. Omdat die niet zo handig zijn om volledig in je broek te steken, zie je meer halve tucks of mensen die hun blouse juist lekker los laten. Je ziet tegenwoordig ook vrouwen die een paar knoopjes aan de onderkant van hun hemd openlaten om het wat meer silhouet te geven.”

“Ook de omstandigheden bepalen hoe je je hemd draagt. Soms draag ik mijn hemd los, maar merk ik dat het doorheen de dag is gaan kreuken. Dan verdoezel ik dat liever door het in mijn broek te stoppen”, vertelt de modekenner. Ook na een toiletbezoek durf ik mijn tuck al eens te veranderen. (lacht)”

Lees ook: