Hoe houd je je huid gehydrateerd tijdens de Ramadan? Experte: “Visolie is je beste vriend”

De Ramadan is intussen een dikke week bezig. Tijdens deze vastenperiode focussen moslims onder meer op eenvoud en soberheid. Elke dag vasten ze 12 tot 16 uur, zowel voedsel als vloeistof bewaren ze tot na of voor zonsondergang.

Geen makkelijke uitdaging en toch komt zo’n vastenperiode met gezondheidsvoordelen, zowel op fysiek als mentaal vlak. Voor je huid is de kans op lastige bijwerkingen dan weer wat groter. Doordat je minder water drinkt, kan je huid droger, doffer, gevoeliger en roder zijn. Soms wordt de kans op puistjes groter, als je huid ter compensatie meer talg gaat aanmaken.

Wat kan je tijdens die periode doen om je gezicht toch voldoende te hydrateren? Huidexperte Hydia Rahou, die zelf deelneemt aan de Ramadan, tipt de beste skincareroutine tijdens het vasten en welke beautyproducten je zeker nodig hebt.

Smeer rijkere crèmes met deze ingrediënten. “Ze vullen je vochtreserves aan”

“Een goede skincareroutine begint in de Ramadan met een reiniger of cleanser die de huid niet uitdroogt”, vertelt Rahou. “Een cleanser die uitdroogt — vaak schuimt die ook — verhoogt de pH-waarde van de huid, waardoor je huidbarrière langzaam maar zeker stuk gaat.” En dat komt met een resem onaangename huidproblemen.

Quote Het is belangrijk om geen enkele stap in je routine over te slaan. Hydia Rahou

“Maak je gezicht dus schoon met een niet-schuimende en ook sulfaatvrije reiniger. Verlaag eveneens de temperatuur van het water waarmee je je wast, want ook warm water droogt je huid meer uit.”

“Na het reinigen is het tijd om je huid te voorzien van vocht, vetten en andere voedingsstoffen”, gaat ze verder. “Kies daarom voor de wat vollere, rijkere serums en crèmes. Handige ingrediënten zijn hyaluronzuur, glycerine, peptiden, essentiële vetzuren en vitamine E en B, die vullen je vet- en vochtreserves optimaal aan. Die vitamines voorzien je huid daarbovenop van de nodige antioxidanten en beschermen je huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals de zon, luchtvervuiling of blauw licht.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ThinkStock

“Een goed gehydrateerde en gevoede huid is een gezonde huid”, aldus Rahou. “Het is daarom zeer belangrijk om in de Ramadan geen enkele stap in je skincareroutine over te slaan.”

Omega 3 for the win. “Zie visolie innemen als je tanden poetsen”

Vooral hyaluronzuur is een grote favoriet van Rahou. “Die kan z’n eigen gewicht maal duizend in vocht vasthouden”, vertelt ze. Wat erg belangrijk is als je voor een lange periode niets drinkt. “Tijdens de Ramadan maak ik ook drie keer in de week gebruik van een gezichtsolie met omega-vetzuren. Die gaan ook vochtverlies tegen. Let wel, elke huid is anders en de ene huid zal meer aandacht nodig hebben dan het andere.”

Quote Dankzij het innemen van visolie dringen je skincare­pro­duc­ten dieper en beter in de huid door. Hydia Rahou

“Voldoende water drinken eens je het vasten mag verbreken, is ook zeer belangrijk”, zegt ze. “Voor de zon weer opkomt, heb je daar voldoende tijd voor, dus benut die zeker. Maar ook gezond eten is essentieel voor je huid. Eet veel gestoomde groenten en fruit en vermijdt gefrituurd eten en suikers.”

“Bij het breken van het vasten raad ik ook aan om visolie rijk aan omega 3 in te nemen”, aldus Rahou. “Het maakt beschadigde cellen meer doorlaatbaar. Zo kunnen ze afvalstoffen makkelijker afvoeren en voedingsstoffen, zoals vitaminen, beter opnemen. Maar ook je skincare dringt zo dieper en beter in je huid door. Je kan visolie innemen zien als tanden poetsen. Het is iets dat je best elke dag doet.”

SWIPE. Zoek jij nog naar goede producten op je huid te hydrateren tijdens het vasten? Je vindt ze hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: