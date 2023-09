Hoe herken je toxische vriendschappen? “Een vriendin die over anderen roddelt, doet dat óók over jou”

OPROEP. NINA zoekt vrouwen met hoofddoek die bewust een job of studie kiezen die dat accepteert

Niet elke job of werknemer laat de hoofddoek toe. Nochtans is die voor veel vrouwen van grote waarde. Zocht jij bewust naar een studie of job waar je hoofddoek geaccepteerd zou zijn? NINA wil je verhaal horen.