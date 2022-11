Hoe help je als buitenstaander iemand met een miskraam? “De omgeving zwijgt het, letterlijk, dood”

Julie Van den Steen getuigt bij NINA voor het eerst over haar miskraam. Een verlies dat de ouder immens veel pijn doet, maar door vrienden en familie vaak gebagatelliseerd of opzij geschoven wordt, zegt rouwconsulente Mireille Hardy. De experte schetst welke moeilijke vragen je wél kan stellen aan iemand die een kindje verloor en welke vier uitspraken erg kwetsend zijn.

Een op de zes vrouwen ervaart een verlies tijdens de zwangerschap, en toch blijft het onderwerp taboe. Dat wil NINA samen met Julie Van den Steen veranderen. In dit dossier lees je alles over de alarmsignalen van je lichaam, hoe je als buitenstaander kunt helpen en waarom je beter spreekt over verwachtingsverlies in plaats van een miskraam.

Vroedvrouw en rouwconsulent Mireille Hardy begeleidt in de vroedvrouwenpraktijk ‘De Koala’ onder meer mensen met zwangerschapsverlies. Ze merkt dat er nog heel wat taboe rust op het thema. Dat zorgt voor een omgeving die niet altijd goed reageert: het verlies wordt doodgezwegen, gerationaliseerd of geminimaliseerd.

“Dat maakt dat vrouwen soms denken dat er iets mis is met hen, waardoor ze hun gevoelens in twijfel trekken. En dat is erg, want het belemmert hun rouwproces”, zegt Mireille. Ze pleit dus voor een steunende omgeving. “Je kan het verdriet niet overnemen van iemand, je kan wel samen het pad bewandelen.”

Zeg liever ‘verwachtingsverlies’ en houdt rekening met ‘schaduwrouw’

“Het moment waarop die zwangerschapstest positief is, maak je automatisch plannen voor de toekomst”, legt Mireille uit. “Je ziet je al met een dikke buik aan de kersttafel zitten en denkt aan hoe het volgende zomer met zo’n kleine baby zal zijn. Je hebt als vrouw al het idee dat je moeder bent, ook al is het nog niet tastbaar.”

En daarom vindt Mireille ‘verwachtingsverlies’ een mooi woord, want er valt effectief een verwachting weg. “In onze praktijk wordt het nog niet zo vaak gebruikt door de mensen zelf. Ze spreken af en toe van zwangerschapsverlies, maar toch nog het meest van een miskraam.” Dat laatste heeft wat tegenkanting, stipt de vroedvrouw aan. “Het duidt op het feit dat er iets ‘mis’ ging. Je kunt dan een druk voelen: je hebt misschien het idee dat je iets misdeed in het kraambed en voelt je schuldig.”

Quote Door die opmerkin­gen krijg je het gevoel dat je abnormaal bent. Want je bent niet over het verdriet heen. Het lijkt of anderen dat wel van jou verwachten. Rouwconsulent Mireille Hardy

Dat zorgt soms voor eenzaamheid en ‘schaduwrouw’: je verwerkt het verdriet alleen. “Die eenzaamheid is er omdat het verdriet niet erkend wordt door de omgeving. Zo hoor je verhalen van een baas die na een week vraagt of de persoon de draad kan oppikken. Er wordt je gevraagd om het uit je hoofd te zetten. Door die opmerkingen krijg je het gevoel dat je abnormaal bent. Want je bent niet over je verdriet heen en het lijkt of anderen dat wel verwachten van jou. Maar verdriet lost niet zomaar op.”

Er wordt op verschillende vlakken verkeerd gereageerd, legt Mireille uit. Bijvoorbeeld door de ouders van iemand met verwachtingsverlies, die misschien grootouders zouden worden. “Die hoop op een kleinkind dat wegvalt, maakt hen ongelukkig. Maar ze overschaduwen dan soms het verdriet van de mama. Op die manier durft zij nog minder haar gevoelens te uiten, want ze voelt zich gefaald omdat ze haar ouders geen kleinkind kon geven.”

“Stel open vragen als ‘Kerst komt eraan, hoe is dat voor jou?’”

Met de zin ‘Ik vind het heel erg voor jou’ doe je volgens Mireille nooit iets verkeerd. Het is ook meer dan oké om het erover te hebben, stipt ze aan. “Dat kan door vragen te stellen als: ‘Wil je me iets vertellen over het verlies?’ of ‘Is het moeilijk voor je?’ of ‘Vind je het vervelend dat ik het aankaart?’ Dat waarderen mensen met zwangerschapsverlies veel meer dan het onderwerp, letterlijk, doodzwijgen.” Wat je doet, kan heel klein zijn. Mireille: “Stel open vragen als ‘Kerst komt eraan, hoe is dat voor jou?’ of ‘Moederdag binnenkort, hoe zal dat voor je zijn?’ Die vragen zijn goed omdat je niets invult voor de anderen.”

Quote Het is goed om op de datum dat iemand uitgere­kend was, te vragen hoe het gaat. Of laat weten hen weten dat je aan hun denkt. Rouwconsulent Mireille Hardy

Soms zijn mensen bang om iets verkeerd te zeggen, bijvoorbeeld door te praten over een andere vrouw die zwanger is. “Je moet niet altijd het juiste zeggen en je hoeft niet te betuttelen”, zegt Mireille. “Misschien vindt degene met het verlies het helemaal niet erg om het over iemand zijn zwangerschap te hebben. Je hoeft geen veronderstelling te maken dat je iemand zal kwetsen.”

Verder is het fijn als je toont dat je aan die persoon denkt, zeker op bijzondere momenten. De datum dat een koppel was uitgerekend of op moederdag, bijvoorbeeld. “Het is goed om op die dag even te vragen hoe iemand zich voelt. Of laat weten dat je aan hem of haar gedacht hebt. Dat kan al door een simpel hartje te sturen. En wat extra aandacht geven hoeft niet na enkele maanden te stoppen. Het is belangrijk dat je regelmatig vraagt hoe het gaat. Niet alleen de eerste periode na het verwachtingsverlies.”

Quote Of je nu een kindje verliest op week zes of op week 29, dat is altijd erg. Je mag verdriet niet in de weegschaal leggen. Rouwconsulent Mireille Hardy

“Het is altijd een beetje zoeken wat je zegt, want iedereen gaat anders om met het verlies”, besluit Mireille. “Er bestaan geen handleiding of standaardzinnen. Geef mensen vooral de ruimte om te praten en luister actief. Als ze voelen dat iemand hen hoort en ziet, is dat heel fijn en geeft dat veel warmte. Luisteren is beter dan een goede quote gebruiken. Woorden maken soms ook veel kapot.”

Wat zeg je beter niet?

En net daarom, zeg je sommige dingen beter niet.

Rouwconsulent Mireille: “Zo’n uitspraak maakt het verdriet niet minder. Mensen weten zelf ook wel dat er een risico op een zwangerschapsverlies bestaat en dat de natuur dat kan ‘beslissen’. Je hoeft dat echt niet nog eens te zeggen. Laat het maar gewoon zijn, zonder een verklaring te zoeken voor de andere. Dat hebben de mensen met verwachtingsverlies vaak zelf al proberen te doen.”

Rouwconsulent Mireille: “Dat is een verkeerde en confronterende opmerking, want de ouder wilde juist heel graag een kind. Daarom is het ook geen goed idee om over een ongewenste zwangerschap te klagen tegen iemand die een verwachtingsverlies meemaakte. Of om te klagen over een lastige nacht met een huilerig kind. Dat kan pijn die persoon doen. ”

Rouwconsulent Mireille: “Mensen die hun kind verloren op de laatste dag van de zwangerschap zien veel meer af, hoor ik mensen in de praktijk soms zeggen. Maar je kan je afvragen of dat wel zo is. Je geeft altijd een droom op. Dat is altijd erg: of dat nu op zes weken of 39 weken is. Je mag verdriet niet in de weegschaal leggen.”

Rouwconsulent Mireille: “Mensen die in het verlies zitten, weten ook wel dat er ergere situaties zijn. Ik heb een collega die haar 19-jarige zoon verloor tijdens een auto-ongeluk. Op datzelfde moment was er een andere collega met een verwachtingsverlies. We zouden snel denken dat het eerste veel erger is. De mama die haar zoon van negentien verloor, zei tijdens een omhelzing: ‘Ik vind dit zo erg voor jou. Ik heb heb het geluk gehad dat ik mijn zoon heb gekend. Jij niet en dat vind ik zo jammer.’ Ik vond dat prachtig verwoord en vooral erg waar.”

En wat zeg je tegen de partner?

Het is vaak zo dat de partner op de tweede plaats komt in dit verhaal. “Ik merk dat de partner dit vaak zelf doet. Hij vindt dat de mama mentaal maar ook fysiek moet lijden en schuift zijn verdriet niet naar voor.” Maar als omgeving is het zéker goed om ook eens bij de vader te polsen. “Er wordt hem vaak gevraagd hoe het thuis is en of het al beter gaat met de vrouw. Maar hoe is het nu eigenlijk met hem?”

Verder is het belangrijk om lotgenoten te vinden. “In mijn vriendengroep waarin er best wat miskramen gebeurden, wordt er openlijk over gepraat. Je verlaagt zo de drempel. Wil je het liever voor jezelf houden, dan is dat ook perfect oké. Maar mensen moeten wel eerlijk kunnen praten over hun verwachtingsverlies als ze dat willen. Dan is het voor degene die na je komt ook makkelijker om het te delen. Mensen zoeken altijd lotgenoten. Ook voor de omgeving is open communiceren dus het allerbelangrijkste”, sluit Mireille af.

