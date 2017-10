Hoe gezond is een koude douche nu echt? 17u00

Bron: Daily Mail, PLOS One 0 Thinkstock Nina Wellnesscentra promoten een koude douche omdat het je bloedcirculatie en immuunsysteem een boost zou geven. Maar wat is daar nu echt van aan? Een recent Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat het je niet gezonder maakt, maar je wel een energieboost geeft waardoor je je 's ochtends beter voelt en de werkdag beter ziet zitten.

De onderzoekers deelden de 3.000 deelnemers op in vier groepen. De eerste proefkonijnen namen 's ochtends een normale douche, de anderen begonnen met warm water gevolgd door een koude sessie van 30, 60 of 90 seconden. Daaruit blijkt dat koud water de kans op een verkoudheid, griep of een andere ziekte niet beperkt. Maar een derde van de deelnemers zei wel dat die frisse douche helpt om te gaan werken en de symptomen van de ziekte de kop in te drukken.

Toch gaan werken

Veel mensen hadden na de douche last van koude handen en voeten, maar ze vonden wel dat hun levenskwaliteit toch lichtjes was verbeterd door deze ochtendlijke gewoonte. Op de vraag of ze deze dit na het experiment ook zouden volhouden, antwoordden de meesten ja. Ongeveer twee derde van de deelnemers deed dit ook effectief nog na 60 dagen. Dit onderzoek ondermijnt de hypothese dat stresshormonen die vrijkomen door het koude water je immuunsysteem een boost geven. Toch is de koude douche het overwegen waard: de kans dat de proefkonijnen zich ziek meldden op het werk daalde met 29 procent. Bij mensen die regelmatig lichaamsbeweging kregen, daalde de kans op een ziektedag zelfs tot 54 procent.

Kopje koffie

De onderzoekers hebben hier nog geen eenduidige verklaring voor gevonden. Studies bij dieren suggereren dat blootstelling aan koud water leidt tot de productie van beta-endorfine in het lichaam, een stof die de pijn verzacht. Nog een voordeel volgens de deelnemers: meer energie. Een koude douche heeft volgens hen een gelijkaardig effect op het energieniveau als een kop koffie 's ochtends vroeg.

De Nederlandse studie verscheen in het magazine PLOS One: "Onze resultaten tonen aan dat elke ochtend met koud water douchen gedurende ten minste 30 dagen resulteert in minder ziektedagen op het werk, maar het maakt je niet gezonder."