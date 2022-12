Hoe geef jij ‘vanille’ seks meer kruiding? 35 Vlamingen reageren. “Ik zit naakt op tafel als hij thuiskomt”

Wat doe jij om de ‘vanille’ tussen de lakens wat meer kruiding te geven? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 34.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “ Dirty talk maakt ons geiler en stouter”

Lessen voor thuis: “Dit helpt veel vrouwen in bed een drempel over”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Sommige Vlamingen genieten van ‘vanille’ tussen de lakens, anderen maken seks op heel wat manieren graag nu en dan wat kruidiger.

“De uitdrukking ‘vanille-seks’ kennen de meesten uit de ‘Fifty Shades of Grey’-boeken”, verduidelijkt Porters. “Het hoofdpersonage Christian Grey zegt daarin aan Anastasia, met wie hij aan BDSM wil doen, dat hij niet van ‘vanille’ houdt. Vanille-ijs is de ‘standaard’ smaak, die iedereen lust. Als mensen me zeggen dat hun seks ‘vanille’ is, bedoelen ze: ‘Wat we doen is eerder basic.’ Ze vrijen in bed, met wat voorspel, een standje en de man komt klaar. Vanille is de comfortzone, voorspelbaar en veilig.”

Quote Het kan soms wel heel fijn zijn om bij dat vanille-ijs eens chocolade­saus of discobolle­tjes te doen. Om jezelf of je partner eens een tikkeltje uit te dagen. Uwe Porters

“Daar is helemaal niks mis mee, natuurlijk”, zegt Porters. “Bovendien komt zelfs vanille-ijs in variaties: van een doos Fermette van Ola tot vers vanille-ijs van bij de boer. (lacht) Alleen kan het soms wel heel fijn zijn om bij het vanille-ijs eens chocoladesaus of discobolletjes te doen. Om jezelf of je partner eens een tikkeltje uit te dagen.”

“En zoals uit de antwoorden blijkt: je hoeft niet eens veel aan die vanille toe te voegen om nog eens te beseffen dat jullie ‘smaakje’ toch verdomd lekker is”, zegt Porters. “Het gaat er niet om dat je je comfortzone zou verlaten om de ander te prikkelen. Wel om hoe je in die comfortzone een nieuwe manier kan vinden om je seksuele energie in handen te nemen. Elke week blijkt uit mijn rondvraag toch dat veel Vlamingen dat moeilijk ruimte durven of kunnen geven.”

Volledig scherm © Boudoir By Tine / Tine Van den Bogerd fotografie

Bij de Vlamingen die met wat ‘kruiding’ tussen de lakens lijken te experimenteren, kwam sexy lingerie héél vaak terug, zegt Porters. “Veel vrouwen helpt dat een drempel over te stappen. We zien het — gelukkig — steeds minder als iets fout of sletterig. Al gebeurt het nog weinig dat we ‘gewone’ vrouwen in advertenties voor sexy lingerie zien. Daardoor beseft nog niet iedereen dat het een fantastische vorm van zelfzorg kan zijn. Zelfs een sexy setje ónder een casual outfit kan je zelfvertrouwen boosten. Het hoeft niet gereserveerd te zijn voor bij ‘de daad’ of wanneer je volledig gewaxt bent.”

“Veel Vlamingen voegen ook graag een extraatje toe aan het seksuele spel. Speeltjes zijn alsmaar populairder: erg veel mensen antwoordden dat ze de adventskalender van EasyToys gebruiken en de Satisfyer Pro is nog altijd dé favoriet. Maar ook wat lichte BDSM passeert de revue: blinddoeken, handboeien. Een klap op de poep, handen om de nek. Zelfs de vershoudknijpers van de IKEA werden vernoemd. (lacht) Je ziet: meteen ‘ultrakinky’ hoeft niet. Wat zachter kan ook.”

Quote Het lijkt erop dat we in een kantelgene­ra­tie zitten met meer mensen die de ‘standaard’ toch wat willen opentrek­ken. Uwe Porters

Andere populaire antwoorden: sexting, om de spanning op te bouwen. Een verrassingselement, zoals vrijen op een nieuwe locatie of lingerie verstoppen onder een lelijke badjas. Orale seks, “want dat ligt voor sommigen toch nog buiten de comfortzone”, zegt Porters. Met toestemming buiten de lijntjes kleuren: eens flirten, daten of vrijen met een ander. Of iets uitproberen dat tussen de antwoorden op Porters’ poll stond die week.

Het lijkt erop dat de Vlaming wel creatiever wordt met de ‘vanille’ in bed, zegt Porters. “Alsof er nu een kantelgeneratie is van mensen die de ‘standaard’ toch wat willen opentrekken. Maar het overgrote deel zit daar nog niet, geloof ik: maar een klein deel van de 35.000 Vlamingen die me volgen, antwoordt op de polls. En ik krijg nog veel berichten van mensen die pas na zo’n poll met hun partner het gesprek durven aan te knopen, in plaats van uit eigen initiatief. Maar dát ze het gesprek aanknopen, is al fantastisch.”

Om de ‘vanille’ wat te kruiden lanceert Uwe Porters deze kerst een challenge: stuur tijdens het eten, het feest of het pakjesmoment eens een sexy berichtje naar je special someone. Gefilmde reacties kunnen eventueel gedeeld worden online onder #uwemademedoit. Maar het belangrijkste is dat jullie het leuk hebben en je net dat beetje uit je comfortzone komt.

Uwe Porters verkoopt ook ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

