Hoe een mooie glimlach het leven van Silvy, Florence en Geert veranderde

10 juni 2020

Een glimlach is het mooiste accessoire dat je kan dragen, dat bewijzen Silvy, Florence en Geert. Hun zelfvertrouwen kreeg een enorme boost dankzij de veneers van GlamSmile. Deze porseleinen facings of facetten die op je tanden worden geplaatst, pakken tal van imperfecties aan. Hierdoor durf je weer voluit te lachen en dat kan verrassende gevolgen hebben.

Meer podium power voor Silvy

Als zangeres – je kent haar wellicht

van de dancegroep Sylver – is een

mooie en verzorgde glimlach een absolute

must voor Silvy. Ze had al witte tanden, maar

was toch niet helemaal tevreden over de vorm.

Enter GlamSmile!

Eerste indruk

“Hoewel ik in mijn jeugd een beugel heb gedragen, waren mijn tanden de jaren nadien toch een beetje verschoven. Voor anderen was dat wellicht niet echt zichtbaar, maar zelf ergerde ik me enorm aan mijn tanden. Een mooie glimlach is voor mij heel belangrijk. Wanneer ik iemand ontmoet, kijk ik bijna onmiddellijk naar het gebit: dat zegt veel over de persoon erachter.”

Een beugel? Nee bedankt!

“Wanneer ik mezelf vroeger op televisie of in een magazine zag, schaamde ik me vaak over mijn gebit. Tijdens interviews en optredens probeerde ik zelfs om niet te veel te glimlachen, uit schrik dat mensen zouden zien dat mijn tanden niet perfect recht stonden. Ik wilde daarom al lang iets aan mijn tanden toen, maar ik zag het niet zitten om met een beugel op het podium te staan. Dat zou mijn zangprestaties beïnvloeden, omdat je met een beugel je mond niet meer goed kan sluiten. Toen ik via een kennis hoorde over de dunne veneers van GlamSmile, was ik dan ook onmiddellijk overtuigd!”

Natuurlijke lip filler

“Omdat ik van nature al witte tanden had, was het resultaat niet heel drastisch. Net nadat ik mijn veneers had laten plaatsen, zag ik dat mensen wel merkten dat er iets was veranderd maar niet wisten wat. Het was heel grappig om hen te zien zoeken! Dat bewijst nog eens dat de veneers heel natuurlijk ogen. En ikzelf? Ik had eindelijk die perfecte glimlach waarvan ik altijd al droomde. Er was ook een leuke extra, door de positie van de veneers kreeg ik meer lipsteun. Zo kreeg ik er dus gratis én zonder injecties een natuurlijke lip filler bij!”

De carrièreboost van Florence

Het gebit van Florence was al mooi, maar door jarenlang knarsetanden waren de randjes van haar snijtanden een beetje afgesleten. Daarom besliste ze om veneers te laten plaatsen. Die hadden niet alleen een impact op haar zelfvertrouwen, maar ook op haar werk!

Spontane uitstraling

“Een mooie glimlach is altijd een troef en al zeker in de communicatiewereld waarin ik werk. Nadat ik veneers had laten plaatsen, merkte ik meteen een verschil op de werkvloer. Dankzij mijn mooie witte tanden, begon ik vaker spontaan breed te glimlachen en kwam ik opener over. Mijn zelfvertrouwen had een enorme boost gekregen, en dat merkten ook mijn collega’s en klanten: hun houding naar mij toe was positief veranderd!”

Al 10 jaar als nieuw

“Het is intussen al meer dan tien jaar geleden dat ik mijn veneers heb laten plaatsen en ze zien er nog steeds als nieuw uit. Geen slijtage of kleurverandering te zien! Ik heb het me nog geen seconde beklaagd en kan veneers echt aan iedereen aanbevelen.”

Een glimlach die past bij de persoonlijkheid van Geert

Nadat zijn vrouw haar glimlach had laten upgraden door GlamSmile, besliste Geert om ook zijn eigen gebit onder handen te laten nemen door experts. Resultaat: een natuurlijke en mooie lach die pas écht zijn positieve persoonlijkheid toont!

Natuurlijke look

“Omdat ik mijn gebit niet zo goed onderhouden had, konden de vorm en de kleur van mijn tanden wel een opfrisbeurt gebruiken. Vooral mijn hoektanden stonden wat gedraaid, en dat vond ik heel vervelend. Dankzij de veneers van GlamSmile zijn mijn tanden volledig pijnloos aangepast en zijn ze een stuk witter gemaakt, op een heel natuurlijke manier.”

Veel complimenten

“Het was natuurlijk even wennen om mezelf met zo’n fonkelnieuw gebit te zien. Elke keer dat ik in de spiegel keek of wanneer er een foto van me genomen werd, moest ik twee keer kijken om te checken of ik het wel was! Ik krijg vaak complimenten over mijn glimlach, en dat geeft een heel fijn gevoel. Van nature uit ben ik altijd al goedlachs en positief geweest, en nu heb ik de indruk dat mijn glimlach pas echt bij mijn karakter past. Kortom: als je gebit er niet meer zo fris uitziet of je je onzeker voelt, kan ik veneers zeker aanraden!”

