Hoe de volgorde van je kijkers op Instagram Stories in elkaar zit MV

23 juli 2018

11u22

Bron: The Independent 0 Nina In 2016 introduceerde Instagram voor het eerst hun 'Stories'. Het veranderde de manier waarop mensen de app gebruikten en hoe ze hun foto's deelden met elkaar. Bij de verhalen kan je zien wie ze bekijkt, en dan rijst de vraag: "Waarom staan de namen in die volgorde?"

Wie een verhaal deelt op Instagram kan 24 uur lang bekijken wie het bekeek. Over de volgorde waarin de mensen getoond worden, wordt veel gespeculeerd. 'Zijn het de mensen die je profiel het vaakst bekijken?' 'Heb je met hen het meeste contact?" Het algoritme is vrijwel onbekend en Instagram houdt de lippen liefst stijf op elkaar.

De mensen die bovenaan staan, zouden degenen zijn die het meeste interactie hebben met jouw profiel, althans zo denken de meeste mensen. Maar Instagram maakt duidelijk dat dit toch niet het geval is.

De app heeft nog geen verklaring gegeven over hoe het algoritme juist werkt, en is waarschijnlijk ook niet van plan om dat snel te doen. Maar Julian Gutman, product lead voor Instagram Home, legt uit aan The Verge dat het niet werkt zoals je verwacht. De mensen die vanboven staan stalken je heus niet op Instagram.

"De mensen die de eerste plaats op het lijstje krijgen, zijn niet de mensen die je stalken op de app, het heeft allemaal te maken met hoe actief je zelf bent op de app en met welke mensen je het meest in contact komt," vertelt Gutman. Hoe vaker je een profiel bekijkt, zelfs wanneer je geen foto's liket, hoe meer kans dat die persoon als eerste kijker verschijnt.

Daarnaast bekijkt het algoritme ook likes, reacties, berichten en andere gewoontes van de app.

Nieuwe functie

Instagram werkt sinds kort ook aan een nieuwe functie. Volgers die je liever kwijt dan rijk bent kan je binnenkort verwijderen. Instagram test een nieuwe feature uit waarmee je zelf meer controle krijgt over wie jouw posts kan bekijken. Zonder dat je account privé moet zijn. Geheel subtiel ook, want volgens Instagram wordt de volger dan ook niet op de hoogte gebracht.