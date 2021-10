Hoe de terugkeer van Saturnus elke 28 jaar jouw leven (en dat van Adele) beïnvloedt. “Je maakt het jezelf heel moeilijk als je je verzet”

Zangeres Adele liet heel wat wenkbrauwen fronsen toen ze afgelopen week verwees naar de ‘terugkeer van Saturnus’. Het fenomeen maakte van haar een absolute miserabele puinhoop, zegt ze, maar ze leerde er heel veel van. Wat is dat precies, die terugkeer van Saturnus? En hoe beïnvloedt het jouw leven, als je er net als Adele in gelooft? Astrologe Nele Costers van Adara geeft uitleg. “Saturnus is de planeet van volwassen worden. Maar ze noemen hem ook the lord of karma .”

De terugkeer van Saturnus. Het was Adele die op Instagram het voor velen misschien onbekende astrologische fenomeen aanhaalde, in een bericht over de release van haar nieuwe album 30. Ze schreef dat haar nieuwe nummers tot stand waren gekomen tijdens ‘de meest turbulente periode in haar leven’. Het was een vriendin van Adele die haar er toen op wees dat de zangeres volop in haar eerste ‘terugkeer van Saturnus’ zat. Een opmerking die Adeles wenkbrauwen (en ongetwijfeld die van vele anderen) doet fronsen.

Weinig kennis bij de meesten onder ons dus over dit astrologische fenomeen. Toch beweren astrologen dat het fenomeen je leven kan verrijken en je helpt om bepaalde periodes beter te kunnen plaatsen. De terugkeer van Saturnus zou maar drie keer voorkomen in een mensenleven. Om de 28 of 29 jaar, want dan staat Saturnus op dezelfde plaats als waar de planeet stond toen je werd geboren.

Hevige effecten

De terugkeer van Saturnus zou vooral grote levensveranderingen oproepen. “Die veranderingen kunnen van alles zijn”, zegt astrologe Nele Costers van astrologiepraktijk Adara. “Misschien verandert of eindigt je relatie. Misschien krijg je een nieuwe job of zeg je de oude op. Misschien verhuis je...”

Nele geeft het voorbeeld van Adele zelf. “Adeles eerste return gebeurde rond december 2017 en januari 2018, maar je mag het jaar daarvoor ook al meetellen. In die periode trouwde ze, sloot ze haar wereldtournee voor haar album 25 af, haalde ze een heel pak nominaties binnen voor de Grammy's én werd ze uitgeroepen tot de rijkste muzikant in de UK in dertig jaar tijd.”

Quote De terugkeer van Saturnus kan negatieve, pessimisti­sche en donkere gedachten met zich meebrengen. Astrologe Nele Costers

Toch vertelde Adele dat ze zich ‘miserabel’ en ‘een absolute puinhoop’ voelde tijdens haar eerste return. “Dat is niet zo onlogisch”, zegt Nele. “De planeet Saturnus associëren we met structureren en vormgeven. En met streng realisme, dat negatieve, pessimistische en donkere gedachten met zich kan meebrengen. Niet gek dus dat Adele zich minder goed voelde in die periode. Ze ging zich afvragen: is dit wat ik echt wil in het leven? Daarna werd ze een thuisblijfmoeder en het jaar daarop scheidde ze zelfs. Ze begon te sporten om met haar angstaanvallen om te gaan en verloor drastisch gewicht. Ze nam verantwoordelijkheid. En dat was pijnlijk voor haar op bepaalde vlakken, maar leidde haar wel tot een mooi, evenwichtig en volwassen leven.”

Dat zulke grote veranderingen zich voordoen met planeet Saturnus als aandrijver, heeft nog een goede reden, zegt de astrologe. “Saturnus staat voor de planeet van volwassen worden. De essentie ervan is ‘leren door pijn’. Astrologen noemen hem ook de strenge leermeester of the lord of karma.”

Levenshouding

Hoeveel last je hebt van de terugkeer van Saturnus, zou trouwens afhangen van je levenshouding. “De eerste return vindt plaats wanneer je 28, 29 jaar bent. Dan sluit je ‘de speeltijd’ die je jeugd was, af. Je hebt nagedacht over wat je aanvangt met je leven, welke relatie je wil, hebt een job gevonden die je perspectieven geeft. Je hebt je leven al grotendeels vormgegeven. Als je een leven hebt gecreëerd waarbij je je goed voelt, op basis van eigen keuzes, dan zal je niet zo veel last hebben van de terugkeer van Saturnus. Heb je dat niet gedaan en heb je bijvoorbeeld te veel rekening gehouden met de mening van anderen, dan zal je return heviger zijn”, zegt Nele.

Quote Als je je verzet tegen de terugkeer, dan maak je het jezelf gewoon heel moeilijk. Nele Costers, astrologe

Als je je verzet tegen die eerste terugkeer en de strenge lessen van Saturnus niet in je leven hebt geïntegreerd, kan je tweede terugkeer opnieuw een zware dobber zijn, volgens de astrologe. Die tweede return vindt plaats wanneer je 57 of 58 jaar bent en biedt je een herkansing. “Je bouwt verder op de fundamenten die je al hebt gelegd en bouwt de balans van een werkend leven op of krijgt de kans om een aantal dingen te herzien in je leven.” En de derde return? “Die laat je nadenken over hoe je je ‘oude dag’ wil vullen, want die doet zich voor wanneer je 87 of 88 bent.”

Het beste is dus om de terugkeer van Saturnus te omarmen en de veranderingen in je leven te laten gebeuren, zegt Nele. “Als je weerstand biedt tegen die returns, leer je niet je eigen keuzes te maken en blijf je een onvolwassen leven leiden.” Neem je verantwoordelijkheid, ‘leer en reflecteer’ zijn de kernwoorden die we horen te onthouden, volgens de astrologe. En dat bij élke return. “Want elke return is belangrijk. Als je de eerste goed ervaart, betekent dat niet dat de tweede een piece of cake zal zijn. Elke return brengt je levenswijsheid.”

Niet alleen Saturnus keert terug

De terugkeer van Saturnus is trouwens niet het enige astrologische moment dat een grote impact zou kunnen hebben op je leven. Maar “geen enkele planeet is zo streng en rechtvaardig als Saturnus”, lacht Nele. “Zo is er ook de terugkeer van Jupiter, om de twaalf jaar. Jupiter staat voor de goede dingen des levens: de successen, de kansen, de toppunten. Die return opent ook deuren naar meer wijsheid en volwassenheid, maar op een aangenamere manier dan Saturnus. Al beloont die je ook met een pot goud op het einde, zolang je er hard voor werkt.”

Ben jij nu heel nieuwsgierig naar wanneer jouw terugkeer van Saturnus exact plaatsvindt? Check dan deze Instagrampost van Adara.

