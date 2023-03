“Hoe de avond verliep, weet ik alleen dankzij foto’s.” Q-dj Maureen Vanherberghen over katers, roddels en jaloezie

TV-koppel Maureen Vanherberg­hen (34) en Sieg De Doncker (32) over hun liefdes­nest­je: “Wanneer ga jij precies op je knie voor mij?”

“Ik val normaal niet op een posterboy zoals jij” - “En ik niet op zo’n boerendochter als jij (lacht).” In De Verraders op VTM mogen ze vanaf maandag liegen dat het geen naam heeft. Maar in dit gesprek is alleen eerlijkheid troef. Maureen Vanherberghen en Sieg De Doncker waren eerst collega’s, dan beste vrienden. Vandaag zijn ze elkaars geliefden én trotse ouders van Nelle (6 maanden). “Ik had beloofd om de geboorte te fotograferen, maar omdat het zo snel ging, heb ik maar één foto kunnen maken van ‘hét moment’.”