Hoe bescherm je jezelf tegen hackers?

“Er zijn veel manieren en technieken die gebruikt worden om iemand te hacken”, waarschuwt Gunther van Landeghem, lector Cloud & Cyber Security aan Thomas More Geel. “De meest voorkomende techniek heeft te maken met gezond verstand: online op zoek gaan naar wachtwoorden of gebruikersnamen en die gebruiken om iemands account te hacken. Dat is ook vaak het eerste dat wij onze studenten leren. We gaan na hoe goed een bedrijf beveiligd is door online op zoek te gaan naar informatie. Meestal ligt er ergens wel een gebruikersnaam of wachtwoord voor het rapen.”

Hackers zoeken niet alleen naar informatie, ze vragen er ook naar. En wij lopen soms met onze ogen open in de val. “Als hackers naar informatie vragen, doen ze dat meestal onder vermomming”, zegt Liesbeth Kenens, docent Cyber Security. “Hackers mailen vaak in naam van bekende bedrijven. Ze sturen een link door en vragen daarna om je wachtwoord te resetten. Dat noemen we phishing. Op die manier wordt er letterlijk naar informatie gevist. Dat gebeurt niet enkel via mail, ook telefonisch wordt er geregeld informatie ontfutselt.”

Hoe bescherm je jezelf?

Als je vermoedt dat je het slachtoffer bent van phishing, zijn er enkele maatregelen die je kan nemen. “Je moet vooral enorm alert zijn” verwittigt Kenens. “Als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, onderneem dan zelf actie. Neem de telefoon en bel de afzender of het bedrijf zelf. Dan heb je 100% zekerheid. Zelfs bij een verdacht telefoontje raad ik aan om eerst op te hangen. Als je daarna terugbelt, kan je nog altijd uitleggen waarom je in eerste instantie ophing.”

Ook het afwisselen van wachtwoorden verkleint de kans op hacking. “Gebruik niet altijd hetzelfde wachtwoord”, zegt Liesbeth Kenens. “Wissel af tussen wachtwoorden op Facebook, Instagram, Twitter,... Als ze via phishing of online onderzoek toch een wachtwoord achterhalen, kunnen ze slechts één van je accounts hacken.” “Als je bang bent om je wachtwoorden te vergeten of te verwisselen, kan je altijd gebruik maken van een password manager”, vervolledigt Gunther van Landeghem. “Zo moet je niet alles op een papiertje schrijven.”

Slecht nieuws voor iedereen die de software updates op zijn computer of ander elektronisch apparaat steeds uitstelt. “Updates installeren als je toestel het voorstelt, beperkt de kans op hacking” bevestigt Bram Verbruggen, lector Toegepaste Informatica en Elektronica-ICT. “Het is van groot belang om alle software op je computer up-to-date te houden. Software updates zijn dus cruciaal voor veilig internetgebruik. Ook kies je best voor een wachtwoord dat niet voor de hand ligt. Gebruik een zin in plaats van één woord en voeg wat cijfers en hoofdletters toe.”

Wat moet je doen als je gehackt bent?

“Als je merkt dat één of meerdere accounts gehackt zijn, neem je best zo snel mogelijk contact op met de politie”, verduidelijkt Gunther van Landeghem. “Afhankelijk van de ernst van de situatie, zet de politie een aantal agenten op de zaak. Er bestaat ook een Federal Computer Crime Unit. Dat is een speciale organisatie die cyber crimes verwerkt. Wijzig daarna overal je wachtwoord en installeer je computer opnieuw indien nodig.”

Hacking is een serieus misdrijf en kan grote gevolgen hebben. “Ga ook zeker na welke gegevens er verbonden zijn aan je gehackte account”, zegt Bram Verbruggen. “Zijn je creditcardgegevens onthuld, bel naar cardstop op het nummer 070 344 344. Hopelijk valt de schade achteraf wat mee.”