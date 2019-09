Hippe Kringwinkel breekt records BCL

13 september 2019

00u00 0 Nina Tweedehands is hipper dan ooit. De Kringwinkel heeft er een recordjaar opzitten: in 2018 kreeg 35.440 ton aan goederen een nieuw leven, goed voor een omzet van 55,5 miljoen euro.

Boeken, kledij, stoelen of een 'nieuw' bankstel: we nemen er tegenwoordig meer en meer een kijkje voor in de Kringwinkel. De tweedehandsketen draaide vorig jaar een recordomzet, goed voor 55,5 miljoen euro (+2%).

In totaal kreeg 35.440 ton aan goederen een nieuw leven. Ruim 6 miljoen transacties werden er geregistreerd in de 145 verkooppunten, goed voor gemiddeld 5,4 kilo spullen. De Kringwinkels zamelden zelf zo'n 83.338 ton aan spullen in (+6%). Dat betekent dat bijna de helft daarvan dus verkocht werd. De Kringwinkel doet het met die cijfers liefst 76% beter dan tien jaar geleden.

Tweedehands en vintage zijn niet alleen in, ook de prijs is een drijfveer voor velen. Uit onderzoek van de Kringwinkel blijkt het voor 81% van de kopers de belangrijkste reden om tweedehands te shoppen. Bijna 40% vindt het gewoon leuk om te snuisteren en 34% doet het omdat hergebruik een duurzamere manier van leven en winkelen is. "Dit laatste is meer dan ooit het geval", zegt Eva Verraes, woordvoerster van De Kringwinkel. Vorig jaar werd door wat naar de Kringwinkel werd gebracht in plaats van weggegooid, ook 34.582 ton CO2 minder uitgestoten. "Het equivalent van de jaarlijkse CO2-opname van 1,8 miljoen bomen." (BCL)