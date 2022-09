Hip in ‘Blind Getrouwd’ en op álle feesten deze zomer: groene kostuums. “Tja, die kleur staat iedereen goed”

Je kon er niet naast kijken: in de eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ stonden Brecht én Dziubi samen in hetzelfde donkergroene pak voor het altaar. “What the actual f*ck” , riep Brecht uit, maar wie de trouwtrends kent, is veel minder verbaasd. “Groene kostuums zijn een echte hype nu”, zegt Lisa van Lost in Pablos, waar Brecht en Dziubi hun pak kochten. Bij Café Costume raden ze hun klanten de kleur ondertussen zelfs af. “Wil je origineel zijn, dan zijn er echt betere opties.”

“Amai, gij ziet er goed uit”, gierde Brecht toen hij zijn Dziubi aan het altaar ontmoette. De twee mannen zaten strak in het pak, en dan nog wel strak in hetzélfde pak: een mosgroen exemplaar afgewerkt met een wit hemd, bruine schoenen en een kleurrijke strik en bloemen. “We wisten het echt niet van elkaar”, bekent een vrolijke Brecht vandaag aan onze krant. “Ach, ik vind het tof dat we hetzelfde aanhadden.”

Links: Lisa, zaakvoerster van Lost in Pablos, in Gent.

Waarom mosgroene kostuums nu óveral zijn

“Van Brecht wisten we al langer dat hij absoluut die kleur wilde”, vertelt Lisa van kostuumwinkel Lost in Pablos. “Aan Dziubi hebben we verschillende voorstellen gedaan: ook zandkleuren of blauwe tinten. Maar van alles wat hij paste, overtuigde dat mosgroen hem het hardst. We probeerden hem nog op andere gedachten te brengen, maar na twee uur passen was hij zó zeker dat die kleur 100 procent zijn ding was. Tja, het is nu eenmaal een tint die vandaag heel hip is en die veel mensen bovendien heel goed staat.”

Maakt niet uit of je een bleke of donkerdere huid hebt, en welke accessoires je erbij wil dragen: groen kan bij zo goed als alles, zegt Lisa. Waarschijnlijk verklaart dat mee waarom de tint zo ultrapopulair is tegenwoordig. “Het is al drie jaar al mosgroen wat de klok slaat”, zegt Stefan van Café Costume. “De kleur zit al de volle twee jaar in onze top tien van meest verkochte stoffen. Die bestaat trouwens vooral uit groene kleuren”, lacht Stefan. “Ook zachtere en natuurlijkere groentinten scoren.”

We willen dan ook steeds meer dat ons huwelijk een beetje nonchalant, eigenwijs en zeker ‘Instagramperfect’ is. De bohemian-trend belichaamt dat perfect: denk ook aan wildbloemen, feesten in de natuur en veel natuurlijke decoratie-elementen. “En daardoor boomt groen nu zo hard”, gelooft Stefan. Voetballer Dries Mertens deed in 2015 de bal nog meer aan het rollen, zegt Lisa: hij droeg toen al zo’n mosgroen kostuum, nog voor het hip was. Bij Café Costume, waar het pak vandaan kwam, merkten ze zijn impact. “Mannen wandelden hier binnen met de vraag of ze specifiek zijn kostuum konden krijgen.”

Dries Mertens op zijn trouw in 2015, in een donkermosgroen kostuum.

Staat er al een volgende trendkleur klaar?

Het wordt, vanwege de grote populariteit, wel een beetje riskant natuurlijk. Voor je het weet sta je blijkbaar met z’n tweeën in het mosgroen voor het altaar. “Wij raden het onze klanten nu ook af om die kleur te kiezen”, zegt Stefan. “Als je origineel wil zijn, draag dan maar iets anders, zeggen we hen eerlijk.” Bij Lost in Pablos blijven ze wél achter de kleur staan, zegt Lisa. “Groen is een prachtige kleur en we bieden het bovendien in wel meer tinten aan, zoals olijfgroen en lichtgroen.”

Enkele voorbeelden van andere trendkleuren bij Lost in Pablos.

Wie toch liever de vólgende trendkleur wil dragen, zit volgens Lisa goed bij roest, rood, bruin en bordeauxtinten. “Die zijn nu duidelijk aan het opkomen.” En zowel bij haar als bij Café Costume zijn kostuums in zandkleur, beige of off-white ook in populariteit aan het stijgen, een goed alternatief voor wie iets zomers wil. “Linnen pakken zitten trouwens mee in de lift: een pak mag dus echt wat nonchalanter”, zegt Stefan. Bij Café Costume merken ze nog dat de absolute durvers nu zelfs weleens een fel bubblegumkleur uit het rek plukken: roze, felgeel, felblauw of felgroen.

