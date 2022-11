Hikingvakanties zijn populairder dan ooit: dit zijn 5 de mooiste meerdaagse trails door Europa

In 2023 zijn actieve vakanties populairder dan ooit. Zoals de meerdaagse trail: gewapend met niets dan een rugzak, blarenpleisters en heel veel goesting de wilde natuur ontdekken. We tonen je de fraaiste tochten in Europa. Redactrice Sophie testte er alvast eentje uit in IJsland. “Wanneer ik me na een slechte nacht in de berghut naar de gemeenschappelijke wasplaats begeef, slaan de regen en ijzige wind me in het gezicht. Dat belooft.”

Redactrice Sophie Vereycken: “Ik hou van wandelen. There, I said it. Dertienjarige ik – die er op vakantie telkens tussenuit muisde zodra er wandelschoenen aan te pas kwamen – zou zich terstond verslikken in haar Orangina, maar zo is het. Sinds ik aan de westkust van Amerika ontdekt heb hoe prachtig de natuur kan zijn, hoeveel mooier het uitzicht na een pittige beklimming, is een vakantie niet compleet zonder wandelschoenen. Hoofd uit, verstand op nul en voetje voor voetje richting je doel. Elke stap is er een vooruit. Héérlijk. Of het nu rustig kuieren is tussen het groen van de bomen en de tjirpende vogels, ’s winters het allereerste spoor trekken in de ongerepte sneeuw, of hoogtemeters maken in de bergen: ik doe het allemaal even graag.”

“En op één wandeling kan het allemaal: de ­befaamde Laugavegur-trail. Je kan er verkleumen van de kou en uitgeregend worden tot op je ondergoed. Maar je kan er evengoed heerlijk in bikini relaxen in de warmwaterbronnen en lekker lunchen in het zonnetje. Spoiler: wij deden het allemaal, en dat in amper drie dagen. Mét een stukje fenomenale natuur immer op de achtergrond aanwezig. Welkom in IJsland.”

Sophie.

De Laugavegur is een fenomeen onder hikers. De start van de wandeling – niet voor niets door National Geographic uitgeroepen tot een van ’s werelds mooiste trektochten – ligt diep in het binnenland en is alleen te bereiken na een vijf uur durende busrit. Ik ben nog maar van de bus naar de eerste wegwijzer gewandeld en ben nu al onder de indruk van de overweldigende natuurpracht. De meeste wandelaars beginnen hier meteen hun route naar het eindpunt in Thorsmork, gespreid over vier dagen. Wij hebben het plan om het klusje in drie dagen te klaren, dus vandaag doen we een dagtocht naar Landmannalaugar.

En die eerste wandeling wordt er eentje om nooit te vergeten: de prachtige ryolietbergen slaan zelfs de grootste natuurhater met verstomming. Zelden was ik zo verbluft door Moeder Natuur als tussen de imposante bergketens in hun glorieuze regenboogkleuren. ’s Avonds nemen we een duik in de natuurlijke warmwaterbron, terwijl het zonnetje vrolijk op onze snoet schijnt. Beter dan dit wordt het niet.

Rain on me

Klopt, zo blijkt daags nadien. Wanneer ik me na een slechte nacht in de berghut naar de gemeenschappelijke wasplaats begeef, slaan de regen en ijzige wind me in het gezicht. Dat belooft, maar ik troost me met het gezegde: If you don’t like the weather, wait five minutes. In IJsland beleef je namelijk makkelijk vier seizoenen in één dag.

De eerste uren wordt er niet zoveel gezegd. Het is nog vroeg – we hebben een dubbele etappe voor de boeg, dus de wekker ging al om zeven uur – en behalve het weer is ook de goesting bekoeld. Manlief duikt zo diep mogelijk weg in zijn capuchon, armen tegen zijn lichaam aangedrukt voor extra warmte. Ik probeer mijn handen net zo veel mogelijk te bewegen, in een poging die verkleumde vingers leven in te wapperen.

Quote Net wanneer het lijkt alsof het niet erger kan worden, doemt daar de eerste rivier voor ons op. Het water is ­ijskoud. Redactrice Sophie

Net wanneer het lijkt alsof het niet erger kan worden, doemt daar de eerste rivier voor ons op. De Laugavegur is berucht om de verschillende gletsjerstromen die de route doorklieven. Er is geen omweg of brug. De enige optie: erdoor. We zoeken een plek waar de rivier het breedst is – daar staat het water lager – en ruilen met enige tegenzin de wandelschoenen in voor watersandalen. Het water is ­ijskoud. Alsof er tienduizenden kleine naaldjes in je tenen en je benen prikken.

Het oversteken gaat beter dan verwacht en we staan al snel aan de overkant. Een opsteker. En het begin van de ommekeer, want net voor de middag, wanneer we de eeuwige sneeuwvlakte betreden, breekt de zon door. En vanaf dan is het puur genieten.

"De Laugavegur is berucht om de verschillende gletsjerstromen die de route doorklieven."

Vertrek voorbereid • De meeste wandelaars doen deze trail in vier dagen, wij deden hem in drie en dat is – met wat geluk met het weer – prima te doen. Ik zou het zelfs aanraden, want zo kan je Hrafntinnusker, de eerste stop, overslaan. (De plek kreeg niet voor niets de bijnaam ‘tochtgat’, en daar wil je liever niet zijn bij IJslandse temperaturen.) • Slapen kan in de berghutten of in je eigen tent. Beide moeten vooraf gereserveerd worden, gezien het beperkte aantal plaatsen. Boeken kan enkel via de officiële website fi.is. • Alles neem je zelf mee: slaapzak, kleding, eten, drank en kookgerei voor de volledige vier dagen. Er is elektriciteit (lees: verlichting, een minimaal uitgeruste keuken en verwarming) in de berghutten, maar geen stopcontact. Neem een powerbank mee als je graag foto’s neemt met je gsm. • Voorzie kledij voor álle temperaturen. Zoals de IJslanders het zelf zeggen: Hope for the best, prepare for the worst. Stop je hebben en houden het liefst in waterdichte zakken. • Vergeet geen stevige watersandalen. Het water kan tot aan je dijen komen, dus ook een wandelstok en afritsbare broek komen van pas.

Puur natuur

Zelf waande ik me nog nooit zo alleen op de wereld. Zelfs als je niet kampeert en net als wij voor dat beetje luxe van de berghutten kiest, is het primitief. Er zijn geen spiegels, je kan slechts een paar minuten douchen, er is vrijwel nergens bereik en behalve gezellig met elkaar keuvelen is er helemaal niets te doen. En dat vind ik er precies zo heerlijk aan.

Ach, de Laugavegur. Het is door een eindeloze sneeuwvlakte ploeteren met een loodzware rugzak terwijl de wind genadeloos je wangen geselt. Het is ijskoude gletsjerrivieren doorploegen en bibberen met je handen rond een campingbeker in een vruchteloze poging om op te warmen bij een kopje hete thee. Maar het is ook met verstomming geslagen worden door de fantastische natuur. Het is een doorzettingsvermogen ontdekken waarvan je niet wist dat je het had. Het is weer leren genieten van de kleine dingen des levens: een glaasje rosé, goed gezelschap en het zonnetje dat komt piepen. En boven alles is het jezelf en de wereld opnieuw een stukje ontdekken. En die kan verdorie fantastisch mooi zijn.

Andere trails die de moeite zijn

Mullerthal.

Het Mullerthal in Luxemburg wordt regelmatig liefkozend ‘Klein Zwitserland’ genoemd. Met recht en reden, want de natuur is er fenomenaal, de rotsformaties ontzaglijk. De 112 kilometer lange trail die je hier vindt, is er eentje voor gevorderde wandelaars. Niet in het minst omdat de wandelpaden er regelmatig bezaaid zijn met rotsen.

Meer info vind je op: mullerthal-trail.lu.

Olavspad.

Het Olavspad volgt het spoor van St. Olav, die na zijn ballingschap voet aan wal zette in Zweden om van daaruit de troon van Noorwegen te heroveren. Hij sneuvelde in Stiklestad, dat op de route ligt, en werd begraven in Trondheim. Deze 564 kilometer lange trail voert je grotendeels over onverharde paden, doorkruist bossen en veenmoerassen en steekt enkele bergpassen over.

Meer info vind je op: pilegrimsleden.no.

Fishermen's Trail.

Het prestigieuze reisblad Condé Nast Traveler verkoos de Fishermen’s Trail tot een van de zes mooiste kustpaden ter wereld, en daar kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Deze 226,5 kilometer lange route in het zuiden van Portugal volgt de paden die ook door de lokale bevolking worden gebruikt om toegang te krijgen tot de stranden en vissersplekken. In dertien dagen wandel je over zanderige wegen en langs hoge kliffen. Fysiek niet te onderschatten, maar de schoonheid van het kustlandschap maakt veel goed.

Meer info vind je op: rotavicentina.com/en/walking/fishermens-trail/.

Great Stones Way

Vrij recent, maar daarom niet minder prachtig is de Great Stones Way in Groot-Brittannië. Zoals de naam al doet vermoeden, leidt deze route je langs de belangrijkste prehistorische sites van Engeland, waaronder Avebury en Stonehenge. Wie deze trail volgt, wandelt 58 kilometer door dalen en langs de rivier Avon, en krijgt ondertussen heel wat onvergetelijk Brits erfgoed mee.

Meer info vind je op: britishpilgrimage.org/portfolio/great-stones-way.

