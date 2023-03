“Hij wil niet meer vrijen, omdat ik niet klaarkom.” Het nieuw lief van Barbara (45) mist zelfvertrouwen in bed

Steeds meer zwangere vrouwen kiezen voor een doula. “Liever 1000 euro voor een fijne geboorte dan voor een kinderwa­gen”

“Na de geboorte zijn de ouders me altijd zo dankbaar.” Doula’s zijn steeds geliefder in ons land. Ze staan zwangere mama’s fulltime bij met raad en daad, meer dan een vroedvrouw. Het prijskaartje? Pittig. En doula’s zijn níét medisch geschoold. Marthe (24), Julie (37) en Linde (23) verdedigen hun meerwaarde. “Bevallen is veel meer dan met je benen in de beugels liggen.” Wat vindt een gynaecoloog?