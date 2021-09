“Hij raakt me amper nog aan.” Het leeftijdsverschil speelt Annelies (37) en Frank (57) parten in bed. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

Voorproef­je van NINA met kinderrech­ten­com­mis­sa­ris Caroline Vrijens: “Mijn eigen kinderen krijgen veel van mij gedaan”

10 september Na jarenlang achter de schermen te werken in de jeugdzorg, is Caroline Vrijens (46) nu twee jaar de scherpe stem van onze kinderen en jongeren. Als kinderrechtencommissaris verdedigt Caroline hun belangen. Vurig en voortdurend. NINA strikte haar voor een openhartig gesprek, dat je dit weekend in de bijlage leest. “Mama stierf toen ik 13 was. Ik weet heel goed hoe belangrijk een warm nest is.”