Hij kost 10.000 euro of (véél) meer. Maar zelfs als je het geld hebt, kan je niet zomaar een Birkin-tas kopen

Jane Birkin tekende het eerste ontwerp vluchtig op een spuugzakje, hoog in de lucht. Veertig jaar later blijft de ‘Birkin Bag’ van Hermès de populairste tas ter wereld. Geliefd bij succesvolle rappers, maar evengoed aan de arm van chique zakenvrouwen. Er eentje bemachtigen is simpel noch goedkoop, vertelt onze mode-expert. “Het is een kwestie van te nemen wat je kan krijgen.”

Victoria Beckham schijnt er een stuk of honderd te hebben. Rapper Drake heeft steevast een voorraad liggen, om aan zijn toekomstige vriendin of vrouw te geven. En toen Julia Fox 32 werd, gaf toenmalige lover Kanye West Birkin Bags aan haar én aan al haar vriendinnen.

Laten we stellen dat hij indruk wilde maken, en daarin geslaagd is. Want wie wil uitpakken, kiest voor een Birkin: het statussymbool bij uitstek.

40 jaar geleden nochtans niet zo populair

Een waas van exclusiviteit en mysterie is wat de handtas, die binnenkort veertig kaarsjes uitblaast, zo gegeerd maakt. Het zou je dus kunnen verbazen dat hij louter per toeval bedacht werd door, je raadt het al, Jane Birkin, die zondag overleed op 76-jarige leeftijd. “Al sukkelend met haar rieten mandje tekende Jane op een vlucht naar Parijs haar ideale handtas.”

“Het toeval wilde dat een grote baas van Hermès naast de actrice zat”, zegt onze mode-expert David Devriendt. “Jane wilde vooral een grote tas met veel zakken, omdat haar kinderen op dat moment in de luierfase zaten. Wat vandaag het ultieme statussymbool is, werd ontworpen als een soort praktische luiertas, die toch stijlvol oogde.”

Volledig scherm Jane Birkin in 2005 met haar eigen Birkin Bag. © WireImage

De eerste Birkin Bag zag in 1984 het licht. “Maar hij is niet helemaal van nul bedacht”, nuanceert Devriendt. “Het model is gebaseerd op de allereerste Hermès-tas ooit, de ‘Haut a courroies’. Met enkele lichte aanpassingen werd hij aangepast naar de voorkeuren van Jane.”

‘Met deze tas wéét je dat je het gemaakt hebt’

“Lange tijd was de Birkin Bag niet heel populair. Maar vanaf de jaren negentig veranderde dat, toen personages zoals Kate Moss er zich eentje aanschaften.”

De echte doorbraak kwam dankzij ‘Sex and The City’. “Dankzij dat programma werd de Birkin Bag gelanceerd als dé tas die je moest hebben. In de woorden van Samantha: ‘Het gaat niet eens om hoe hij eruit ziet, het gaat om wat hij betekent. Als ik met deze handtas door de stad loop, dan weet ik dat ik het gemaakt heb.”

Er was in die periode een soort wachtlijst om de tas te kunnen bemachtigen, zoals we in een andere aflevering van ‘Sex and The City’ zien. Samantha gebruikt stiekem de naam van actrice Lucy Liu om op de wachtlijst te raken om een Birkin Bag te mógen kopen. Devriendt: “Al decennialang kan de productie de vraag niet volgen. Samen met het vakmanschap, maakt dat de tas zo begeerd.”

Hoeveel betaal je voor een Birkin?

Er zijn verschillende modellen, maten en uitvoeringen van de Birkin Bag, en de prijs is navenant. “De goedkoopste, ‘basic’ Birkin Bag kost 9.000 à 10.000 euro. Voor een micro Birkin betaal je 15.000 euro. Maar dan heb je ook nog grotere maten, zoals de Shoulder Birkin. Die kunnen dan weer 20.000 tot 60.000 euro kosten”, zegt Devriendt.

Volledig scherm Links: rapper Cardi B met enkele van haar Birkins, rechts Heidi Klum met een Birkin Bag. © Instagram @iamcardib - Getty Images

“De voorbije jaren waren het vooral de kleine Birkins die veel waard waren. De prijs wordt natuurlijk beïnvloed door de trends die leven, maar ook door de kleur. Er zijn altijd drie vaste tinten: zwart, goud en taupe. Om de zoveel tijd brengt Hermès nieuwe kleuren uit, limited editions die dan weer voor meer geld over de toonbank gaan.”

Hoe bemachtig je de begeerde tas?

“Vroeger was er een wachtlijst, maar dat is een jaar of vijftien geleden afgeschaft. Er is nu zoiets als een wishlist. Als je er een wil, kán je er een krijgen. Maar het is niet simpel. Je kan niet zomaar een Hermès-boetiek binnenstappen en er eentje kopen. Er zijn heel veel verhalen rond en heel veel speculaties. De ene zegt zus, de andere zo. Dat draagt bij aan het mysterieuze karakter van de tas.”

“Hermès heeft geen hoofdkantoor dat beslist wie al dan niet een Birkin mag kopen. Ze worden, om de twee jaar, aangekocht door de lokale boetieks zelf. Eigenlijk kiezen zij dan wie in die regio van de wachtlijst een tas krijgt.”

Men wil erop waken dat de tas verkocht wordt aan mensen die bij de status van het item passen Moderedacteur David Devriendt

“Er wordt gespeculeerd dat je zoveel mogelijk contact moet houden met mensen van de Hermès-boetiek. Door te gaan vragen of er nieuwe items binnenkomen of door veel andere artikelen te kopen. Zo zou je de kans om een Birkin te mogen kopen vergroten.”

“Als je iemand bent die in bepaalde milieus vertoeft en de verantwoordelijke herkent je, is de kans natuurlijk groter dat je een Birkin zal mogen kopen. Men wil er zo op waken dat de tas verkocht wordt aan mensen die bij de status van het item passen.”

De kleur of het model van je dromen? Vergeet het maar

Toch is de kans heel klein dat je het precieze model of de kleur van je wens krijgt, als je op de wachtlijst staat. “Het is een kwestie van te nemen wat je kan krijgen. Als je de tas toch weigert, kom je volgens geruchten weer helemaal onderaan de lijst te staan van mensen die in aanmerking komen. Na je aankoop wordt naar het schijnt ook streng in de gaten gehouden dat je de handtas niet meteen doorverkoopt via andere kanalen.”

Hermès kan de vraag al héél lang niet volgen Moderedacteur David Devriendt

“Je voelt: er zit een waas van mysterie rond die tas. Wat er exact van de speculaties waar is, hoeveel de tassen exact kosten of hoeveel Hermès er jaarlijks maakt: dat weet niemand. Men schat dat er elk 200.000 het levenslicht zien, maar hoe het ook zij, Hermès kan de grote vraag al heel lang niet volgen. Zeker nu luxehandtassen meer en meer gezien worden als een investering.”

“Hermès heeft al twintig fabrieken in Frankrijk waar de Birkin Bags worden gemaakt en zal er volgend jaar vier nieuwe openen. Maar ook dan zullen ze de stijgende vraag niet kunnen bijhouden.”

