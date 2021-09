“Hij is twee keer langs geweest, ik heb mezelf thuis geïnsemineerd.” Nina vond online een zaaddonor, Karel een co-ouder. Advocate waarschuwt voor de juridische valkuilen

In navolging van het succes in Nederland kan je sinds vorig jaar ook in ons land online (mits betaalabonnement) een donor of co-ouder vinden. One Wish België, het online ontmoetingsplatform voor wensouders, blies dit jaar zijn eerste kaarsje uit. Bij One Wish is een donor een niet-anonieme zaad- of spermadonor. Dat is een groot verschil met hoe er in ziekenhuizen en klinieken gewerkt wordt: de donoren zijn anoniem en een kind moet tot zijn zestiende wachten om de gegevens van de biologische vader te kennen.