“Hij is de enige man die in vrouwenkleren een tijger is.” 5 superfans tonen hun outfit voor Harry Styles’ concert

De shows van zanger Harry Styles zijn niet alleen muzikale hoogstandjes. Het zijn ook heuse modeshows. Het popicoon staat bekend om zijn unieke stijl: dat gaat van glitterjumpsuit tot roze kostuum met boa. Intussen kregen ook zijn fans die microbe te pakken en lijkt elk concert van de Britse popicoon een hip carnaval. Een gewone jeans met T-shirt aantrekken? Slecht idee dus.

Een blik op de outfits die je morgen op de wei zal spotten vind je op sociale media, onder de hashtag #HSLOToutfit die intussen op videoapp TikTok al 628,5 miljoen (!) keer werd bekeken. Maar nog leuker: we strikten vijf Vlaamse superfans die voor ons al hun gekke tenue aantrokken.

Laura Lodewijckx (29): “Ik ga als ballerina”

Volledig scherm Laura Lodewijckx. © Laura Lodewijckx

“Niets is te veel als je naar Harry's concerten gaat”, zegt Laura uit Avelgem. “Boa’s, cowboyhoeden, glitter, veren ... elke concertganger doet zo hard zijn best om er te staan met een extraverte outfit. Mensen zijn soms maanden aan het voorbereiden. Ik ga in tutu”, lacht ze.

“Enkele maanden geleden organiseerden we een Harry Styles-feestje. Iedereen moest zich verkleden”, vertelt ze. “Ik verscheen als granny Harry. Een vriendin van mij kwam als ballerina. Geweldig vond ik dat! Op Vinted zocht ik lang naar de perfecte tutu. Uiteindelijk vond ik er een in de Decathlon, wel in maatje 12 jaar. (lacht) Met een roze badpak eronder en witte-met-roze sneakers, ben ik helemaal klaar om zaterdag de show te stelen.”

Harry is de liefde van mijn leven Laura Lodewijckx

Laura geeft toe dat ze een beetje ‘gebrainwasht’ is

Of Laura de grootste fan van de Britse casanova is? “Dat weet ik niet, maar ik ben wel gebrainwasht door hem. Ik ontdekte Harry tijdens de coronaperiode op TikTok en sindsdien is hij de liefde van mijn leven. Ik hou niet alleen van zijn muziek en zijn looks, maar ook van wie hij is als persoon.”

“Hij doet zoveel mooie dingen waar hij niet mee naar buiten treedt in de media, zoals zijn betogingen voor de holebigemeenschap of #blacklivematters. Hij gaf ook al pizza aan daklozen na zijn concerten. En zijn betrokkenheid met het publiek vind ik zalig. Hij neemt altijd even de tijd om een praatje te maken met zijn fans. Ik sta morgen vooraan het podium, dus ik verwacht heel veel van zijn show.”

Valérie Verbeeck: “Je mag gewoon zijn wie je bent”

Volledig scherm © Valérie Verbeeck van het modemerk Ella & Rapha

Het gezicht achter modemerk Ella & Rapha is Valérie Verbeeck (36). Ook zij is megafan van Harry Styles. Haar drie kinderen houden haar jong en geven haar massa’s energie en goesting in het concert morgen. Valérie: “Love on tour, de naam van het concert alleen al geeft me kippenvel. Ik hou van de muziek van Harry, van zijn statementoutfits en van zijn boodschap, dat je gewoon mag zijn wie je bent.”

Voor mij is Harry de enige man die in vrouwenkle­ren ook een tijger is Valérie Verbeeck

“Harry zingt ‘you are so golden’, dus mijn outfit mag ook schitteren”

“Harry rockt zijn stijl. Voor mij is hij de enige man die in vrouwenkleren ook een tijger is”, lacht ze. “Ik hou van zijn liedje ‘You are so golden’ dus mijn outfit mag ook echt schitteren. Ik ga voor een glitterrok met roze pailletten, een lila badpak van mijn eigen lijn, want het wordt 30 graden, en een statementshirt met veren aan de mouwen.”

“Mijn outfit werk ik af met een zonnebril in hartjes en kleurrijke armsnoepjes. Voor de rest draag ik sneakers, zodat ik extra goed kan dansen. Ik ga trouwens met mijn man naar het concert, dus ook zijn outfit gaan we nog finetunen.”

Uwe Porters: “Mijn jurk is een replica van eentje van Harry’s ex, Taylor Swift”

Volledig scherm Links: Uwe Porters in haar outfit. Rechts: het bord dat Uwe mee naar het concert neemt. © Uwe Porters

Vroedvrouw Uwe Porters dacht niet alleen lang na over haar outfit, maar ook over het bord dat ze meeneemt naar de wei. “Eerst wilde ik ‘I wear Taylor Swift’s dress, are we exes now?’ erop schrijven. Dan heb ik even getwijfeld over ‘I am a midwife, so the sex will be safe’. Maar uiteindelijk ga ik met ‘I am a midwife so I can have your babies’, lacht ze. “Heel benieuwd hoe Harry gaat reageren op mijn bord.”

Mijn vriendin­nen en ik zijn al maanden bezig om de perfecte outfit te scoren Uwe Porters

“En ja, mijn jurk is een replica van eentje van Harry’s beroemde ex, Taylor Swift”, vertelt Uwe. “Ik vond de prachtige bloemenjurk in een Nederlands vintage winkeltje en hij lijkt echt heel hard op een granny dress van Taylor Swift. Ik ga sowieso opvallen met deze jurk, alleen al omdat ik een van de oudste fans ga zijn zaterdag.”

“Harry is niet alleen hot, ik hou van zijn muziek en van de vibe die hij brengt tijdens zijn concerten. Al maanden kijk ik ernaar uit om te gaan. En al maanden zijn mijn vriendinnen en ik bezig om de perfecte outfit te scoren. Wij nemen dit echt heel serieus.”

Katrijn (12) en Nena (14): “Het was een grote verrassing”

Volledig scherm Katrijn en Nena. © Katrijn en Nena

Katrijn (12) en Nena (14) uit As gaan met het hele gezin naar Harry Styles. “We weten nog niet zo lang dat we naar zijn concert gaan, want we kregen de tickets als verrassing van onze ouders,” zegt Nena. Mama Miet Bamps: “Een concert van Harry Styles stond al een tijd op onze bucketlist, maar vorige keer waren de tickets uitverkocht. De reacties van mijn dochters toen we hen de tickets cadeau gaven, vergeet ik nooit.”



Ik voel mij helemaal mezelf in deze outfit Nena

Voor een echt unieke outfit moet je de handen uit de mouwen steken natuurlijk

De zussen zijn de allergrootste fans van Harry. “We zijn niet alleen dol op zijn muziek en zijn crazy outfits, maar hij is ook altijd zichzelf.” Hun outfit hadden ze wel al een tijdje op het oog. Nena: “Mijn crazy outfit bestaat uit een topje en rokje met kersjes en een rode boa. Je kunt toch niet anders dan naar zijn concert gaan met extraverte kleding? Harry zelf staat ook altijd heel stylish op het podium.”

Haar zus heeft even moeten nadenken over haar outfit en ging creatief aan de slag. “Ik ga voor een roze outfit met roze boa en mijn T-shirt heb ik zelf gezeefdrukt. Ik voel mij helemaal mezelf.”

Volledig scherm Katrijn en Nena © Katrijn en Nena

