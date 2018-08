Highlighten als een pro: zo krijg jij die gezonde glow

Valérie Wauters

21 augustus 2018

Make-uptrends komen en gaan, maar een gezonde en glanzende huid zal altijd in de mode zijn. Een highlighter is daarbij jouw ideale partner in crime. Maar hoe breng je die nu juist aan? Wij geven je graag enkele tips, zodat je binnenkort een echte highlighter-expert bent.

De basics

Voor we het hebben over hoe je highlighter nu het best aanbrengt, overlopen we eerst even de basics. In tegenstelling tot wat de extreem blinkende gezichten van Instagram-modellen je misschien doen vermoeden is het niet de bedoeling om zoveel mogelijk glans op je gezicht aan te brengen. Meer zelfs: een goed aangebrachte highlighter merk je nauwelijks op, maar doet je gezicht er gezonder uitzien en zet je goede kanten extra in de verf. “Highlighter weerkaatst het licht, voegt dimensie toe aan de huid en geeft je een algehele gezonde glans”, klinkt het bij Lijha Stewart, Director of Artistry and Education bij Make Up For Ever. “Over het algemeen kan je een highlighter het best aanbrengen op de bovenkant van je jukbeenderen, de brug van de neus, het cupidoboogje van je lippen, je voorhoofd en aan de binnenste hoek van je ogen.”

Hoewel er verschillende technieken bestaan zijn de meeste make-up artiesten het er over eens dat less bijna altijd more is, en dat verschillende formules verschillende resultaten opleveren.

Highlighter in crèmevorm

Een highlighter in crèmevorm is één van de meest veelzijdige varianten van het product. Een stick met highlightercrème is bijzonder compact en kan makkelijk aangebracht worden met de vingers of met een penseel. Bovendien zorgt de textuur ervoor dat de highlighter haast moeiteloos met de huid versmelt, voor een heel erg natuurlijk resultaat.

De makkelijkste manier om dit soort highlighter aan te brengen is door het gewoon met je vingers te doen. Let er daarbij wel op dat je het product niet uitsmeert, maar zachtes in de huid klopt voor een natuurlijk resultaat.

Highlighter in poedervorm

Een highlighter in poedervorm flatteert haast iedereen omdat je deze zo transparant of opaak kan aanbrengen als je zelf wil. Voor een opvallende glow breng je het poeder aan met een stevige borstel, voor een natuurlijk en subtiel resultaat gebruik je een exemplaar met zachte, dun verspreide haartjes. Let bij je aankoop wel steeds op de textuur van het poeder. Highlighterpoeders die er te glitterig of grof uitzien, zien er zelden natuurlijk uit op je gelaat.

Vloeibare highlighter

Een vloeibare highlighter geeft je gelaat op een heel erg natuurlijke manier wat extra glans. Bovendien is deze vorm makkelijk aan te brengen, waardoor een vloeibare highlighter ideaal is om door de week te gebruiken. Aanbrengen kan je doen met een penseel of een sponsje, maar evengoed gewoon met je vingers. Bovendien kan je een vloeibare highlighter ook perfect door je dagcrème of foundation mixen, voor een extra natuurlijk resultaat.