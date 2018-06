Hiervan hebben we het meeste spijt in ons leven MV

01 juni 2018

08u06

Bron: Bustle 6 Nina Als er een ding is waar niemand op wil terugkijken in zijn leven is het 'spijt'. Spijt dat je een bepaalde stap niet gezet hebt, dat je een keuze niet maakte. Het is een onderwerp dat nooit licht opgevat wordt. Onderzoek toont aan dat we het meeste spijt hebben over onszelf.

Nu ja, of over hoe we hadden kunnen zijn. De studie die de toepasselijke naam 'The Ideal Road Not Taken', ofwel 'de ideale weg die je niet nam' kreeg, gaat dieper in op wat we nu juist spijt hebben. Onderzoekers vroegen honderden deelnemers, gedurende zes studies, over wat ze spijt hadden. De resultaten van die bevragingen werden samengevoegd tot er een beeld kon gevormd worden over hoe we over spijt denken.

De onderzoekers verdeelden de manier waarop we onszelf zien in drie categorieën: je ideale persoon, de persoon die je zou moeten zijn, en de persoon die je werkelijk bent. De ideale persoon wordt gemaakt uit onze hoop en dromen. De persoon die je zou moeten zijn is daar dan weer het omgekeerde van en rust op verplichtingen en verwachtingen, als in: ik zou gezond moeten zijn, en altijd gelukkig. De echte ik, is de persoon waarvan wij geloven dat we dat op dit eigenste moment zijn.

Wanneer steken de grootste spijtgevoelens de kop op? Wanneer je ver afwijkt van je 'ideale zelve' zo blijkt. 72% van de deelnemers gaf aan af en toe spijt te hebben dat ze niet meer lijken op de persoon die ze eigenlijk zouden willen zijn. Zo werd ook een beleving die je dichter brengt bij je ideale zelve niet volbrengen als een van de grootste zaken waarover men spijt heeft genoemd door 76% van de ondervraagden.

Gewoon doen

"Wanneer we onze levens evalueren, denken we na over of we de persoon worden die we willen worden. De spijt die daarbij komt kijken, blijft je vaak achtervolgen," legt Gilovich, een van de onderzoekers uit aan Bustle.

Het komt erop neer dat we ontevreden zijn wanneer we niet voldoen aan onze eigen verwachtingen en teleurgesteld zijn wanneer we niet de persoon zijn die we denken te kunnen zijn. Hoe moeten we omgaan met spijt? "Een beetje zoals de Nike slogan: 'Just do it'," stelt Gilovich. "Wacht niet op inspiratie of zekerheid, soms moet je gewoon de stap zetten. Altijd wachten op een teken is een excuus."