Hier vertoeft sportanker Maarten Vangramberen (43) in het weekend het liefst: “In jogging en met een Orval”

Deze zomer zal sportanker Maarten Vangramberen vierenhalve week van huis zijn, om in de Tour voor het eerst op de motor te zitten. Leuk, maar dan zal hij ook alles en iedereen missen, inclusief zijn vuurkorf. Al is de sport natuurlijk nooit heel ver weg. “Naast eten en mijn liefde voor blond bier, is er sport als hygiëne voor m’n hoofd.”

“Als ik in het weekend eens niet hoef te werken, is het sowieso een feest en heb ik een vakantiegevoel. Er is dan een copieus ontbijt, ik ga lopen met het gezin en ga naar de voetbalmatch of het paardrijden van de kinderen kijken. Hun hobby’s moet ik regelmatig missen, maar het is een van de leukste dingen die er zijn.”

Jezelf niet verliezen in een job

“Vrienden zien past ook perfect in dat ideale weekend. We hebben een wekelijkse afspraak om de vuurkorf aan te steken. Meestal zijn we met een man of tien, de kindjes spelen in de tuin of tonen ons hun zelfgemaakte suikerspinnen. En de ouders, die zeveren en drinken wat. Het is het leukste moment van de week.”

Quote Deze zomer ben ik vierenhal­ve week van huis. Dat boezemt wat angst in, maar het is tegelijk fijn, want ik ga deze zomer in de Tour voor het eerst op de motor zitten. Maarten Vangramberen

“Toen er plots corona was, kon ik in de weekends zoveel tijd thuis spenderen. Dat heeft een belletje doen rinkelen om mezelf niet te verliezen in een job. Als je professionele leven stopt of verandert, zijn het vrienden die je gelukkig maken. Hoe hard ik ook geniet van mijn job en hem koester, het grote geluk vind ik in een joggingbroek met mijn vuurkorfjas aan, een Orval in mijn hand, een blok hout dat knettert en in gesprekken die gaan over alles en niets.”

Geen talent als profwielrenner

“Er is niets dat me meer ontspant dan een glas blond bier drinken: ik ben een echte bourgondiër. Deze zomer ben ik vierenhalve week van huis. Dan ga ik alles en iedereen thuis moeten missen. Ook de vuurkorf ga ik enkele weekends mislopen. Dat boezemt wat angst in, maar het is tegelijk fijn, want ik ga deze zomer in de Tour voor het eerst op de motor zitten.”

Quote Ik wilde vroeger profwiel­ren­ner worden, maar mijn vader heeft het kunnen afwimpelen. Hij zag dat ik daar geen talent voor had. Maarten Vangramberen

“Naast eten en mijn liefde voor blond bier, is er ook sport als hygiëne voor m’n hoofd. Ik wilde vroeger profwielrenner worden, maar mijn vader heeft het kunnen afwimpelen. Hij zag dat ik daar geen talent voor had. Mijn ouders gaven me wel mee dat bewegen plezant is, daar ben ik ze dankbaar voor.”

“Ikzelf ben geen kritische vader als het op sporten aankomt. Mijn zoontje is ook geen supertalent in het voetbal, maar hij amuseert zich te pletter. Dat is het enige wat me interesseert.”

Wie is Maarten Vangramberen? • sportanker bij Sporza, Eén en Canvas

• presenteert het derde seizoen van ‘Wereldrecord’ op Canvas

• doceert sportjournalistiek aan de KU Leuven

• is sinds dit voorjaar te zien in de omkadering van de wielerklassiekers

• is papa van Felix (13) en Juliet (11)

