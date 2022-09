Hier vertoeft Julie Vermeire het liefst in het weekend: “Vroeger zei ik ‘nee’ tegen frietjes, nu niet meer”

1. Favoriete bezigheid

Volledig scherm © Instagram

“Dit moet mijn lievelingsrestaurant in Antwerpen zijn: Tamo. Een hippe Thai, ideaal om een romantisch etentje te houden. Ze hebben hun zaak aan het Zuid prachtig aangekleed met mooie bloemen en strooien lampen. Naast de sfeer, is er ook gewoon heerlijk eten. Op restaurant gaan en tijd maken voor elkaar? Het is mijn favoriete bezigheid om tot rust te komen.”

Volkstraat 44, Antwerpen - www.tamorestaurant.com

2. Vijf kilometer in de benen

Volledig scherm © Lander Loeckx

“Keerbergen in het algemeen is een aanrader met veel mooie natuur, zoals de Broekelei. Als ik bij papa ben, is het meer van Keerbergen voor mij de ideale looproute. Een rondje rond het water is vijf kilometer. Ik ben pas gestart met joggen tijdens de lockdown, maar het wordt steeds leuker. Verderop heb je ook de Kruisheide, een mooi natuurgebied waar ik zelf graag wandel met mijn hond.”

Kruisheide, Mwami Mutaradreef - keerbergen.be

3. Meisje van ‘t stad

Volledig scherm © rr

“Ik verhuisde recent met mijn vriend naar Kortrijk, maar al mijn vrienden wonen in Antwerpen. Het is de stad die het nauwst aan mijn hart ligt. En als ik er kom, is het een must om een stop te maken bij The Butcher’s Coffee. De beste chai latte’s vind je hier. Het is mijn favoriete drankje én ik drink hem altijd met havermelk. De mensen die er werken weten al perfect wat ik ga bestellen, en ook het bananenbrood kan niet ontbreken bij die bestelling.”

Kasteelstraat 5, Antwerpen - butcherscoffee.be

4. Bella Italia

Volledig scherm © rr

“Na een zware zomer met opnames voor het programma ‘De Redders’, zijn mijn vriend en ik vorig jaar naar de Amalfikust afgezakt. We gingen in september, toen het minder druk was, met een Vespa. Het was er zo idyllisch, ik zou het iedereen willen aanraden. Een van onze leukste vakanties tot nu toe.”

Sorrento, Italië - amalficoast.com

5. Eerste date

Volledig scherm © Zavala

“’t Wit Kasteel zal altijd een speciaal plekje voor me blijven. Hier was mijn eerste date met mijn vriend. Ik had toen mijn voet gebroken en hij moest me dus helemaal in Antwerpen komen ophalen. We hadden een tafeltje aan de open haard. Er is een mooie bar in het restaurant waar je na het fantastisch lekkere eten nog iets kan drinken. Ik geniet er van mijn favoriete cocktail, de Pornstar Martini. In het weekend wordt er ook livemuziek gespeeld, en kan je er lang blijven hangen. Ideaal na een zware week.”

Doorniksesteenweg 210, Kortrijk - witkasteel.be

6. Zomer afsluiten

Volledig scherm © Toerisme Kortrijk

“Bar Amorse ligt aan de Leieboorden: je krijgt er een echt zomergevoel. Er is zand, er zijn klapstoelen en soms is er ook een dj of foodtruck. Ik wil mijn zomer hier aan het water afsluiten met de zon die langzaam ondergaat. En met een cocktail natuurlijk.”

IJzerkaai, Kortrijk, facebook.com/superbaramorse

7. Gezonde tussenstop

Volledig scherm © Instagram

“Toast avocado, salades, verse sapjes: ze hebben het hier allemaal. Ik kom bij Charlie’s voor een lunch met vriendinnen uit het Antwerpse, om bij te praten. De gerechten vallen hier niet te zwaar. Ik let niet heel bewust meer op mijn voeding, maar ik zoek wel een balans. Vroeger zei ik ‘nee’ tegen frietjes, nu niet meer.”

Volksstraat 66, Antwerpen - charliesantwerpen.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm © rr

“Niet bij de deur, maar Tamarindo op Costa Rica kan niet ontbreken. Ik ging er al twee keer op vakantie en wil de prachtige zonsondergang ook ooit aan mijn vriend laten zien. De natuur is er zo adembenemend. Elke avond op het strand kijken hoe de hemel roze wordt en de dag er mooi eindigt: dat geeft zoveel voldoening.”

Costa Rica - govisitcostarica.com

Lees ook: