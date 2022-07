Hier valt je mond van open: nieuwe studie toont aan dat ‘smakken’ één groot voordeel heeft

‘Niet met je mond open eten’, ‘Ik kan zo in je maag kijken’, of ‘Stop toch eens met smakken’. Met je mond open eten? Absolutely not done , volgens het boekje van de tafelmanieren. Al is het toch niet zo’n slecht idee om dat hoopje voedsel tussen je tanden eens wat lucht te laten happen, blijkt uit een nieuwe studie van de universiteit van Oxford.

Als er één ding is dat we van kleins af aan leerden aan tafel, is het wel om met onze mond dicht te eten. Zitten we nu met een ‘smakker’ aan tafel, dan loopt er een kriebel over ieders lijf. Want gekauwd eten dat als een betonmixer door je mond rolt, dat hoeven we echt niét te zien.

Dat iedereen braafjes met z’n mond dicht van het eten geniet, is dus al jaar en dag een standaard gegeven. Al gooit een nieuwe studie van de Universiteit van Oxford helaas roet in het eten. Want je plat verorberen met je mond open? Het zou de beste manier zijn om optimaal te genieten van je maaltijd. “We doen het dus al jaren compleet fout”, zegt Brits professor en experimenteel psycholoog, Charles Spence.

Met hand en tand

De studie van Oxford toont aan dat kauwen met je mond open, bepaalde stoffen vrijmaakt die ervoor zorgen dat er aromatische verbindingen in je mond ontstaan. Die bereiken dan uiteindelijk je neus. “Wanneer dat gebeurt, worden je olfactorische sensorische neuronen gestimuleerd, dat zijn cellen die een effect hebben op dat deel van je hersenen dat geuren verwerkt”, aldus professor Spence. Het resultaat van deze fysica-formule is gelukkig simpel: je voedsel zou nóg beter smaken.

Quote We mogen ook onze tastzin en het effect daarvan op onze perceptie van voedsel niet onderschat­ten. Brits professor en experimenteel psycholoog, Charles Spence

Ook toont de studie aan dat eten zonder mes en vork (dus gewoon met je handen), hetzelfde voordeel biedt. “We mogen onze tastzin en het effect daarvan op onze perceptie van voedsel niet onderschatten. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat wat je in je hand voelt, bepaalde aspecten van de proefervaring kan veranderen.”

“Neem nu bijvoorbeeld een appel”, aldus professor Spence. “Wanneer we eerst de zachte textuur van de schil in onze hand voelen, zullen we die zoete, sappige crunch na de eerste hap meer gaan waarderen.”

Smakelijke alternatieven

Leuk om te weten, maar gaan we dan binnenkort in elk restaurant een ‘smakfestijn’ krijgen, waarbij iedereen ook nog eens met de handen eet? Geen paniek, er zijn gelukkig een aantal alternatieven.

1. Mindful eten. Het is een methode waarbij je bij elke hap in je mond jezelf dwingt om je te concentreren en jezelf een reeks vragen stelt. Hoe smaakt dit? Is het hard, zacht, knapperig of taai? Welke emoties roept dit eten op? Diëtiste Sanne Mouha helpt je in vijf simpele stappen op weg.

2. Goed kauwen. Door alles wat je eet goed te kauwen of het op voorhand tot een fijne brij te stampen, verminder je de stress op je slokdarm en maakt het je, volgens bepaalde onderzoeken, in sommige gevallen ook gevoeliger voor smaak.

3. Eet je alleen? Smak er dan maar eens op los. Al houdt het smakelijk in het bijzijn van anderen.

