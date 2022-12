Hier shopt, eet en wandelt radiostem Rani De Coninck. “Dit is een cadeautjeswalhalla”

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

1. Een wij-veld

Volledig scherm Wijveld © Sigfrid Seggers

“Wij zijn al tien jaar aangesloten bij een zelfoogstboerderij: het Wijveld. Eén keer per jaar betaal je voor een abonnement en dan gaat de bioboer aan de slag. Als de oogst mislukt, deel je mee in het verlies. Als de oogst geweldig is, pluk je letterlijk mee de vruchten. Het maakt me dolgelukkig en zen om samen met onze jongste zoon worteltjes uit de grond te trekken of met een spade in de grond te stampen.”

2. Koetjes en kalfjes

Volledig scherm Het Mekka van de Kaas © rr

“Het Mekka van de Kaas is een gezellig winkeltje in hartje Gent. Hun kazen zijn hemels. En ze hebben ook nog eens het beste brood. In de keuken kies ik het liefst voor Belgische kazen: in plaats van Griekse halloumi neem ik de Berloumi, gemaakt in Berlare. Voor mij is deze winkel gelijk aan feest. Een kaasschotel is supergezellig om met z’n allen rond te zitten.”

Koestraat 9, Gent - hetmekkavandekaas.be

3. Om van te blozen

Volledig scherm Blos © Frank Gielen

“Mijn vroegere visagiste Kim Maes heeft Blos uit de grond gestampt. Het fantastische aan haar boetiekje is dat ze zoekt naar natuurlijke producten en verantwoorde merkjes. Dat maakt het niet goedkoop, maar de kwaliteit is super. Het is een cadeautjeswalhalla met haarspelden, kaarsjes en zeepjes. Héél gevaarlijk. (lacht)”

Dokter Willemsstraat 16, Hasselt - blos-shop.com

4. Kind(boek) aan huis

Volledig scherm Het Paard van Troje © Stad Gent - Dienst Toerisme

“Voor de feestdagen ga ik het liefst shoppen in boekenwinkels. Het Paard van Troje is een hele mooie. Ik ben zot van boeken en krijg ze ook graag zelf cadeau, al ben ik niet de grootste lezer. Ik kijk en verzamel vooral kookboeken. Samen met kinderboeken is dat mijn zwakke plek. Die zijn zo mooi geïllustreerd. Jammer dat de drie kinderen al zo groot zijn, want vroeger had ik een excuus om met een stapel naar huis te gaan.”

Kouter 113, Gent - paardvantroje.be

5. Baden in het bos

Volledig scherm Damvallei © David Samyn

“De Damvallei is een bos met een meer waarrond je kan wandelen. Het is er mooi en stil, een verzamelplaats voor vogels. We hebben nu een hondje van vijf maanden, Maurice, en zo’n diertje verplicht je om in welk weer ook naar buiten te gaan. Mijn telefoon staat hier altijd op stil. Ook als ik in het bos wandel, neem ik echt een bosbad met alleen maar aandacht voor de wind op mijn gezicht, de geur van de bladeren en Maurice die naast me trappelt.”

6. Vitamientjes

Volledig scherm Mana © rr

“Bij Mana eet je een vegetarische dagschotel, bereid door mijn zus Gwen. Het is geen haute cuisine, maar wel lekker en vers. Koken met veel groenten is sowieso de toekomst. En veggie eten is ook niet meer zoals in de jaren stilletjes. De vegetarische keuken is rijk aan smaak, met seizoensgebonden ingrediënten: op z’n best en het goedkoopst. Super is dat.”

Kortrijksepoortstraat 220, Gent - mana.gent

7. Tot in de puntjes

Volledig scherm Detail © Sven Rammeloo

“Je zal me niet snel in grote winkels zien shoppen, want ik steun graag kleine zaakjes. Het charmante interieurwinkeltje Detail bijvoorbeeld, in het centrum van Destelbergen. Eerlijk waar, elk detail klopt hier en oogt mooi. Ik vind er ­altijd wel iets, of het nu voor mezelf is, voor een verjaardag of een instuif.”

Dendermondesteenweg 475, Destelbergen - detailshop.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Benoit De Witte © Chantal Arnts

“Een van de dingen die ik het liefst doe, is nieuwe restaurants ontdekken, zoals Vrijmoed in Gent en Amaranth. Op mijn verjaardag heb ik al twee keer mogen genieten bij Benoit De Witte. Samen met zijn broer maakt hij met dagverse producten een fenomenaal menuutje.”

Beertegemstraat 52, Ouwegem - benoitdewitte.be

Lees ook: