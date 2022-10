Hier shopt, eet en sport zanger Gene Thomas. “Niet de meest romantische plek, maar hier komen Kristel en ik veel”

1. Cinefielen

Volledig scherm © Visit Brussels

“Ons gezin houdt van films. Als we allemaal vrij hebben, vind ik niets plezanter dan samen naar de cinema gaan. We gaan steevast naar de Kinepolis in Brussel, want dat is het dichtstbij. En vooral: daar kan je een imax meepikken, om echt het cinema-effect te beleven. Jammer genoeg doen we dat veel te weinig.”

Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel - kinepolis.be/nl

2. Legendarische saus

Volledig scherm Pee Klak © rv

“Voor of na de cinema maken we een stop voor een snelle hap In de Patattezak bij Pee Klak. Het enige gerecht op de kaart is hun gerenommeerde spaghetti. Die is zo goed: ik kom hier al jaar en dag. Het is ook een gezellig eetcafé om vrienden te ontmoeten, met toffe ambiance. Met de mannen van de band bijvoorbeeld doen we hier tussen de middag onze vergaderingen.”

Oude Mechelsestraat 48, 1853 Strombeek-Bever - indepatattezak.com

3. Spurten tussen surfers

Volledig scherm Domein Hofstade © Sport Vlaanderen

“Thuis sport ik veel op mijn fitnesstoestellen. Maar ik loop ook graag in de buitenlucht: liefst rond het domein Hofstade van Sport Vlaanderen. Er zijn ook heel wat andere sporters, zoals surfers. Vroeger liep ik naar daar, deed ik een tour langs het water tussen het groen en liep ik weer naar huis. Ik sukkelde twee maanden met mijn nieren, dus nu is het weer wat opbouwen en neem ik de auto naar het domein.”

Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade - sport.vlaanderen

4. Kristel-tijd

Volledig scherm Botticelli © rr

“Mijn madam en ik vinden het geweldig aan zee. Voor ons is dat echt datetijd. Botticelli is zo een adresje waar we helemaal op ons gemak zijn. Niet te groot, niet te klein, maar vooral héél lekker eten. Onze kids bestellen thuis al eens een pizza als wij tof uit eten gaan. Al zijn ze er ook nog vaak bij: zalig!”

5. Muzikale duizendpoot

Volledig scherm © rv

“Bij muziekhandel Leo Caerts ben ik kind aan huis. Het zijn hele lieve mensen, bezield door muziek. Ik ben een grote gitaarliefhebber en zij helpen me al jaren met het zoeken naar een ­perfecte fit. In mijn studio thuis staat net een nieuwe piano die ik hier kocht en ik bestelde er ook een elektronische drum. Ik ben niet in elk instrument de beste, maar trek mijn plan.”

Naamsestraat 90, 3000 Leuven -leocaerts.be

6. Een tof stadsgevoel

Volledig scherm Piccolo Mondo © rr

“Ik ben een echte Brusselaar. Ik hang vooral rond in de buurt van de Avenue Louise. In een zijstraat heb je Al Piccolo Mondo. Een vaste stop voor een koffie of om iets te eten. Het is een klassieke zaak met schilderijen en veel lusters. Heel lieve mensen en een ultraverse keuken.”

19 rue Jourdan, 1060 Brussel (Saint-Gilles) - alpiccolomondo.com

7. Pittige mode

Volledig scherm Basile © rr

“Misschien niet het meest romantische plekje, maar Kristel en ik versleten bij kledingwinkel Basile al heel wat uren. Als je binnenkomt, is ­eigenares Sabine als een tornado. Soms stopt ze dingen in je handen waarvan je denkt: wat is dit? Als je het aanhebt, is het ongelooflijk knap.”

Franslaan 20-22, 8620 Nieuwpoort-aan-zee - basile-basile.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm De Vlooienmarkt © Visit Brussels

“Rommelmarkten zijn helemaal mijn dada. ­Helaas zijn ze altijd op zondagochtend en heb ik na mijn optredens moeite met vroeg opstaan. Ik kom zaterdag om drie uur ’s nachts thuis en moet wat slaap recupereren. Toch zou ik het graag nog eens doen, en dan zeker de vlooienmarkt op het Vossenplein. Je kan daar uren rondkijken en het voelt er heel nostalgisch aan.”

Place du Jeu de Balle, Brussel - visit.brussels/nl/place/Vlooienmarkt-op-het-Vossenplein

Lees ook: