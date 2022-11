Hier eet, drinkt en vertoeft Francesco Planckaert het liefst. “De dagschotel kost hier nooit meer dan 13 euro”

Francesco Planckaert (40) doet een worp naar de overwinning in ‘BV Darts’ en ook in ‘Château Planckaert’ zien we hem zwaar labeuren. Tijdens zijn autorit op weg naar het kasteel vertelt hij ons waar hij nog zoal graag vertoeft in de Waalse Ardennen, welk bos hij te pletter wandelt en welke goedkope, lekkere brasserie zijn hart gestolen heeft.

1. Tussen de ezeltjes

Volledig scherm Ten Huize Planckaert. © rv

“Onze beide B&B’s sloten deze zomer de deuren, maar de vier chalets verhuren we wel nog. Onze bordeaux chalet bijvoorbeeld. Wij wonen op datzelfde domein van vijf hectare. Je zit er echt in the middle of nowhere, zonder wifi. Er lopen ezeltjes rond, de huisjes liggen vlak aan de rivier en je vindt er alle rust. Ik kan niets beters aanraden in feite. (lacht)”

Rue du Point d’Arrêt 63, Lesterny, tenhuizeplanckaert.be.

2. Avontuur in een kasteel

Volledig scherm Agimont Adventure. © Getty Images

“Goede vrienden van ons hebben een avonturenpark: Agimont Adventure. Er is een paintballdomein, maar ook een touwenparcours en een oud schip waarop je kan klauteren. Alles ligt in en rond het kasteel van Agimont: een immens domein. Als we een verjaardag vieren, is het hier.”

Rue du Manoir 1, Hastière, agimont.be.

3. Op de koffie

Volledig scherm Chez Marie © Kristof Ghyselinck

“Als we in Lurcy-Lévis zijn, maken we sowieso een stop bij Chez Marie voor een potje koffie. Maar ook onder de middag komen we er een menuutje eten. Het is een pak goedkoper dan in België, want in Frankrijk ben je verplicht om een dagschotel te voorzien voor werkende mensen. En dat kost nooit meer dan 13 euro. In ons programma is Marie bovendien al een paar keer gepasseerd.”

58 Boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis, allier-hotels-restaurants.com/poi/cafe-de-la-poste.

4. In de achtertuin

Volledig scherm Het woud van Saint-Hubert. © Getty Images

“Met de gasten gaan we heel graag wandelen. Een van de grootste bossen van de Ardennen ligt vlak achter ons huis. Het Woud van Saint-Hubert strekt zich over elf gemeenten uit. Wij vertrekken vanuit het gezellige dorpje Nassogne, maar er zijn veel wandelroutes. Je kan er zeker ook hertjes spotten. Momenteel staat het vol paddenstoelen: prachtig!”

Place du Marché 15, Saint-Hubert, foretdesainthubert-tourisme.be.

5. Vogelpik

Volledig scherm Dartshop Vanhee. © rv

“Door mee te doen aan het programma ‘BV Darts’ leerde ik Dartshop Vanhee kennen. Ondertussen ken ik de uitbaters goed, want ik spring altijd binnen als ik in de buurt ben. Samen met Devon heb ik de microbe helemaal te pakken. In hun winkel organiseren ze ook kleine toernooien, dus heel tof om langs te gaan. Het zijn zulke vriendelijke mensen.”

6. Naar de basis

Volledig scherm Il Punto. © Louis Bruyneel

“Ik blijf graag thuis, ook voor een dinertje met de familie. We voorzien dan zoveel aperitiefhapjes en raken vaak niet meer aan ons hoofd­gerecht. (lacht) Maar als we in Deinze zijn en we willen op restaurant, dan is de italiaan Il Punto een leuk adres. Het is al even geleden, misschien de volgende keer we in de buurt zijn. Dat is redelijk vaak, want we zijn daar trouwens allemaal geboren: mijn vrouw, onze kinderen en ik.”

7. Rondje doen

Volledig scherm Vélodrome. © Getty Images

“Een plekje waar ik soms naartoe rij om te fietsen? De Vélodrome in Rochefort. Een magnifieke buitenpiste tussen de bomen. Ik fiets er graag met onze oudste zoon, Devon, want hij is wielrenner. De andere twee kan ik er minder warm voor maken. Voor ons is het niet te ver en je krijgt meteen een goede dosis zuurstof.”

Avenue de la Toison d’Or 94, Marche-en-Famenne, veloclubrochefort.be.

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm ‘t Vijfde Seizoen. © Heikki Verdurme

“Al lang willen Magali en ik bij ’t Vijfde Seizoen op date gaan. Die mensen werken met producten van het moment en hebben dus altijd een verschillende kaart. We doen eigenlijk nooit een haute cuisine en zouden dat hier graag proberen. Voor corona reserveerden we nog bij hen, maar toen sloot de horeca. We moeten dus een nieuwe datum prikken.”

