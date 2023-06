‘Hidden gem’ op sociale media, ‘tourist trap’ in het echt: hoe bloggers en influencers je vakantie verpesten

Instagram en TikTok staan vol met prachtige adressen of plekjes op reis. En daar smullen we van, want 57 procent plant zijn vakantie met behulp van sociale media. Alleen zitten er vaak addertjes onder het gras, waarschuwen reisexperten. Geloof niet al wat je ziet online. “We zijn te beschaamd om achteraf te zeggen: dat was een ‘tourist trap’.”

De tien beste rooftopbars, de vijf mooiste stranden of de zeven lekkerste restaurants bij zonsondergang: het boomt van de reisvideo’s. Reisbloggers en -influencers vertellen welke hippe en idyllische plekjes we deze zomer niet mogen missen, maar is dat waarheidsgetrouw?

“Sociale media worden een van de belangrijkste bronnen om onze reis te plannen”, zegt Britta Baeke, hoofdredactie bij het magazine Travel Express Benelux en Travel Like A Pro.be. “57 procent zoekt er inspiratie. Maar bij millennials loopt dat op tot 97 procent.”

“Google zweren ze af en sociale media zijn hun nieuwe zoekmachine.” Sociale media werken dan ook quasi hetzelfde als een zoekmachine: je moet een bestemming intikken in de zoekbalk en honderden video’s verschijnen.

Dieter Covent merkt hetzelfde: sociale media nemen de bovenhand. Hij is zaakvoerder bij het Belgische reisagentschap Travidtude en organiseert LGBT-friendly reizen. “Onze klanten doen vooraf wat research en zeggen soms: ‘Ik heb die plek op sociale media zien passeren en dat leek supertof’.”

Covent geeft ook les aan de Erasmushogeschool in de bachelor toerisme en recreatiemanagement. Hij merkt dat reizen met behulp van Instagram vaste koek is bij zijn studenten. “Zij laten Tripadvisor vaak voor wat het is en laten zich inspireren door wat ze op Instagram via Stories of op de kaart gepind zien. Ze hechten daar meer belang aan dan aan mond-tot-mondreclame.”

Niets is wat het lijkt: Instagram versus reality

We reizen dus zéker anders, stelt Baeke. “Je laat je via sociale media leiden door beelden, eerder dan door feiten. Maar heel wat gebruikers stellen zich daar geen vragen bij. Bijvoorbeeld bij die top tien lijstjes: hebben influencers écht die tien rooftopbars bezocht?”

“Neen. In werkelijkheid gaat het vaak om lijstje die ze vonden op andere blogs. Of pr-bureaus leveren tips aan. Ik krijg die ook voortdurend in mijn mailbox. Maar die pr-bureaus werken in dienst van de bestemmingen.” Niet per se objectief, dus.

Plus, what you see is not always what you get. “Denk aan verlaten plekken, perfecte composities en bewerkte beelden die de realiteit kunnen vervormen”, zegt ook TikTok-expert Jonas Lips. “Het doel van de content is vaak om likes, volgers en betrokkenheid te genereren, in plaats van een eerlijk en accuraat beeld te geven van een bestemming.”

Wat je niet ziet, is dat de influen­cers betaald worden om een foto in de suites te nemen, terwijl je die als gewone klant niet eens kan betalen Britta Baeke, reisexperte

Volgens Baeke bewerkt 45 procent van de mensen Instagramfoto’s om hun vakantie beter te doen lijken. Bij influencers ligt dat op 99,9 procent. “Je ziet niet de volledige realiteit. Bovendien worden influencers soms uitgenodigd om een stad of hotel te promoten. Dan zijn ze weinig kritisch of voelen ze druk om positief te zijn, anders worden ze op de volgende trip niet meer gevraagd.”

Ook bij beelden van hotels moet je waakzaam zijn, want de kamers lijken op sociale media vaak halve paleizen. “Wat je niet ziet, is dat de influencers betaald worden om een foto in de suites te nemen, terwijl je die als gewone klant niet eens kan betalen. Soms logeren ze er niet eens, maar gaat het om een kort bezoek om foto’s te nemen.”

Sommige plekken kampen met massatoerisme

En dan zijn er nog de plekjes die zo gehypet zijn, dat het er over de koppen lopen is. Baeke: “In Ibiza is er bijvoorbeeld een strandbar waar iedereen foto’s wil nemen, het is er ongelooflijk druk. Terwijl je iets verderop een bar vindt die rustiger én leuker is.”

Je ziet het ook gebeuren met fotogenieke plekjes die bomvol toeristen staan, legt Dieter Covent uit. Soms staan ze zelfs aan te schuiven in de rij voor één foto. “Dat is de keerzijde van sociale media en een puur marketingverhaal. Die ‘hidden gems’ worden blootgesteld en opeens wil iedereen er foto’s nemen.”

“We willen onze studenten daar kritisch naar laten kijken. We tonen hen een selfie van de Trevifontein in Rome, waar geen kat te zien is en vragen hen of dat echt is. Niet dus, je kunt die foto onmogelijk maken. Het staat daar vol met mensen en is gefotoshopt.”

Maar er is meer: de studenten geven toe dat ze zich ook laten verleiden door filters en Photoshop. Covent: “Om een beetje op te scheppen, volgers jaloers te maken en te tonen dat ze gelukkig op de perfecte reis gaan. Ze zeggen ook dat ze de nood voelen om foto’s te delen en verbonden te blijven. Soms meer dan hen zelf lief is.”

De instagrammable horeca volgt. “We houden dat zelf in stand”

Horeca spelen slim in op mensen die hun reis plannen met behulp van sociale media. “Horecazaken merken dat de locatie een belangrijke voorwaarde is om klanten te lokken. Hun zaak moet er fantastisch uitzien op foto, maar het eten is er vaak ondermaats”, zegt Baeke nog.

“Mensen zijn ook beschaamd om achteraf te zeggen: het was een ‘tourist trap’ die nergens op leek en ik ben in de val gelopen. Zo houden ze de schijn op en zulke zaken mee in stand.”

Bekende voorbeelden zijn Grotta Palazzese Hotel Restaurant in Polignano a Mare (zie bovenstaande video). Prachtig, maar je wordt er wel op twee uur buitengewerkt. Dat staat in de kleine lettertjes die je ná reservatie ontvangt. En er zijn ook ketens die zich helemaal toeleggen op de meest instagrammable interieurs, zoals de Big Mamma restaurants met filialen op meerdere locaties.

Hoe doe je het dan wel?

“Gebruik sociale media als inspiratiebron, want dat is heerlijk om weg te dromen”, besluit Baeke. “Zie je een mooie foto? Google die plek dan even zodat je realistischere beelden zal zien en je jezelf de teleurstelling kan besparen. Dat kan trouwens ook via Streetview.”

“En als je mensen wil volgen, kies dan voor reisagenten die realistischere beelden geven én ook vaak reizen. Zij hebben er geen baat bij om je te bedotten, want dan zijn ze je kwijt als klant.”

Covent wijst ook op het belang van de reisagent. “Ik denk dat die zal blijven bestaan, want zo’n reis uitpluizen kost tijd en energie. Naast sociale media kan ons professioneel advies waardevol zijn.”

“Mijn beste tip? Spreek locals aan. Zoek je een gezellig restaurantje, vraag het aan een bewoner of wandel een lokale boetiek binnen en vraag om advies. Zo beland je sneller in een authentieke en lokale zaak. Simpel, maar we doen het te weinig”, besluit hij.

