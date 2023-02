Hetzelfde voor minder geld: expert tipt de beste alternatieven uit de drogist voor luxebeauty

Collageen is hét beautyge­heim van Jennifer Aniston. Arts legt uit wat het is: “Je huid vertoont minder rimpels”

Jennifer Aniston wordt in februari 54 jaar. Ze ziet er nochtans nog steeds 33 uit. Zit het collageenpoeder dat de actrice naar eigen zeggen al jaren gebruikt en promoot, daar voor iets tussen? Beautyredactrice Sophie vroeg aan onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie Jetske Ultee wat collageen precies doet, hoe het rimpels tegengaat en of het zijn iconische status waard is. “Vanaf eind twintig verliest je huid ongeveer 1 procent collageen per jaar.”