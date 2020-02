Het zijden sjaaltje is weer terug van weggeweest: dit zijn de mooiste voor de lente Ann Laenen

20 februari 2020

09u00

Bron: The Guardian 0 Nina Zijden sjaaltjes zijn opnieuw hip en dé manier om creatieve flair toe te voegen aan elke outfit. Naast warmte, brengen ze dus ook de nodige klasse met zich mee. Enkele sjaals hebben zelfs de geschiedenisboeken van de mode gehaald. Onder hen Lenny Kravitz’ sjaal ter grootte van een dekbed en de zijden sjaals die in 1350 v.C. gedragen werden door koningin Nefertiti.

Dat laatste wordt in de lente en zomer van 2020 opnieuw mode. Dan worden zijdeachtige sjaals niet enkel rond de nek gedragen, maar ook verwerkt in gewone kledij. Bij Burberry maakten ze er gekartelde rokken en bovenkledij van en ook de catwalks zaten vol met sjaals. Bij Preen lieten ze zich inspireren door de Japanse straatcultuur, ze combineerden sjaals met een bloemenpatroon en grafische t-shirts. Volgens het modemerk geven huidige trends prioriteit aan individualiteit: de sjaal maakt een eenvoudige look moeiteloos uniek.

Voor inspiratie kijk je het best eens naar de jaren 70. Dat was een decennia vol met zwevende fashionista’s zoals Mick Jagger, Bowie en Jane Birkin. Om het voor jou nog net iets makkelijker te maken, zochten én vonden wij enkele modieuze exemplaren.

1/ Halsdoek van Esprit, € 19,99, online te koop.

2/ Elizia zijden sjaal van L.K.Bennett, € 85,00, online te koop.

3/ Zijden sjaaltje in effen rood van Bouffante, € 12,95, online te koop.

4/ Modal zijden sjaal met strepen van Massimo Dutti, € 49,95, online te koop.

5/ Catherine zijden sjaal van Ralph Lauren, € 79,00, online te koop.

6/ Peonies zijden sjaaltje van GANT, € 100,00, online te koop.

7/ Halsdoek Olivia van Ralph Lauren, € 69,95, online te koop.