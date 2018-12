micellair water Gesponsorde inhoud Het wonderproduct voor een stralende huid? Gewoon micellair water Aangeboden door Bioderma

20 december 2018

12u00 0 Nina Crèmes, tonics, maskers, lotions: het wordt weleens ingewikkeld tijdens de zoektocht naar de perfecte verzorging voor je huid. Terwijl simpel soms goed genoeg is. Micellair water is daarvan het beste voorbeeld: het lijkt eenvoudig, maar is en blijft het meest essentiële product voor een mooi gelaat.

De huid van je gezicht is een van de meest gevoelige en zichtbare stukjes huid van je lichaam. Je kan er dus maar beter zorg voor dragen, elke dag opnieuw. De basis van een degelijke huidverzorging? Dat is een degelijke reiniging. Maar hoe pak je die goed aan? Gewoon water droogt je huid uit en sommige reinigingsproducten zijn té agressief. Precies daarom is micellair water zo’n godsgeschenk.

Minimalistische formule

Voor de komst van micellair water gebruikten veel vrouwen een combinatie van reinigingsmelk en tonic om hun gezicht van make-up en andere onzuiverheden te ontdoen. Maar hadden ze een gevoelige huid, dan was de kans groot dat die producten hun gelaat irriteerden. Daarom ontwikkelde skincaremerk Bioderma in 1995 samen met dermatologische experts het revolutionaire product Sensibio H2O. Het eerste micellaire water en een zacht maar efficiënt reinigingsmiddel voor alle huidtypes, ook de meest gevoelige.

De kracht van micellair water zit ‘m in zijn samenstelling. Bioderma, bijvoorbeeld, gebruikt voor hun Sensibio H2O water dat gezuiverd wordt tot het net zo puur is als medisch water. Daarna kan het grondig getest worden op de aanwezigheid van vervuilende deeltjes, om te eindigen bij water dat puurder is dan klassiek cosmetisch gedistilleerd water en absoluut geen onzuiverheden achterlaat op de huid. Daarbovenop heeft het een pH-waarde van 5,5, identiek aan die van de huid, en respecteert het dankzij zijn minimalistische formule met maar tien, goed bestudeerde ingrediënten de biologische en chemische structuur van de huid.

Reinigt, kalmeert en hydrateert

Daarom hoef je micellair water niet af te spoelen – een bonus, want leidingwater droogt je huid uit – en laat het geen vette film of andere onaangename materie achter op je gezicht. De streng geselecteerde bestanddelen zadelen zelfs de meest gevoelige of reactieve huid niet op met irritaties, maar laten haar fris en zuiver achter. Micellair water zo puur als dat van Sensibio H2O, wordt dan ook door dermatologen aanbevolen voor de dagelijkse reiniging van gevoelige huid.

Want je huid dagelijks reinigen is zó belangrijk. Doe je dat niet, dan stapelen vervuilende deeltjes zich op, tasten ze de natuurlijke barrière van je huid aan en veroorzaken zo irritaties, ontstekingen en overgevoeligheid, waardoor je huid nog minder bestand is tegen onzuiverheden. Precies die vicieuze cirkel doorbreekt micellair water. ’s Avonds verwijdert het alle make-up en zelfs de kleinste vervuilende deeltjes van je gezicht. Omdat je poriën daarna vrij zijn, nemen ze verzorgingsproducten beter op. Ondertussen kalmeert en hydrateert het micellair water je huid en respecteert het haar hydrolipidenfilm, oftewel de natuurlijke beschermingsbarrière van je huid.’s Ochtends je huid opfrissen met micellair water verwijdert dan weer alle toxines die ze ’s nachts uitgestoot heeft. Micellair water ligt zo aan de basis van een reinigingsroutine die zacht is voor je huid maar ze toch optimaal gezond en zuiver houdt.

Sensibio H2O van Bioderma is al meer dan twintig jaar het zuiverste en meest doeltreffende micellaire water op de markt. Ontdek het wonderproduct op www.bioderma.be.