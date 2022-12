Het wel heel rustige weekend van ‘De Ideale Wereld’-gezicht Jade Mintjes (24): “Mensen vinden mij vast een seut”

“Ik dans graag, maar mij had je nooit in de Zillion gezien.” Een jong veulen is het nog: actrice Jade Mintjes (24), elke week te zien in ‘De Ideale Wereld’. Maar haar weekends zien er níét hetzelfde uit als die van haar leeftijdsgenoten. “Ik lees met Nieuwjaar nog altijd een nieuwjaarsbrief voor.”

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen. Lees hier alle inspirerende verhalen.

“Het is extra hard genieten als ik een vrije zaterdag heb. Die vul ik in met de simpelste dingen, thuis in mijn vertrouwde omgeving, waar niets moet en alles mag. We wonen met drie generaties onder één dak: ons Moesje, mijn mama en ik. Mijn grootmoeder woont sinds september bij ons nadat haar huisje werd afgebroken. Mensen vinden dat een opoffering. Die hebben mijn grootmoeder duidelijk nooit ontmoet, want dan zou het vechten zijn over wie haar in huis mag hebben.”

Quote Ik blijf een kind van de boerenbui­ten en kan me verliezen in een wandeling. Jade Mintjes

“Na een ontbijtje samen gaan we naar het bos. Het is zalig als Moesje mee wil. Ik blijf een kind van de boerenbuiten en kan me verliezen in een wandeling. Als ik thuiskom, lees ik een boek. Ik ben nooit echt gaan feesten in het weekend. Ik dans graag, maar mij had je nooit in de Zillion gezien. Dan ga ik liever naar een liveconcertje of op café, met mijn vriend. Zijn appartement is in Kortrijk en daar woon ik de helft van de tijd. Ik mis hem als ik thuis in Westmalle ben.”

“In een ideale wereld zou hij bij ons in Westmalle komen wonen, maar zeg nu zelf: wie wil er met zijn schoonmoeder onder één dak leven? (lacht)”

Volledig scherm Jade Mintjens op een wandeling in Westmalle met haar groetmoeder, Moesje. © Joris Casaer

“Ik ben niet vaak thuis in het weekend door mijn drukke job, maar ik heb wel elke werkdag de slappe lach. Het zorgt er ook voor dat je ‘nietsdoen’ waardeert. Op zondag komt de rest van de familie druppelsgewijs langs en eten we koffiekoeken. Mijn ouders zijn uit elkaar, maar mijn papa pikt me soms op om te gaan eten.”

“Als kind voelt familie bezoeken als een verplichting. Nu ik ouder ben, zit ik het liefst aan tafel met mensen die ik graag zie. Dan vertelt nonkel Peter over wat hij die week gedaan heeft of nonkel Paul over zijn slechte rug. Ik ben dus een kerstmens en lees met Nieuwjaar nog altijd een nieuwjaarsbrief voor. Mijn hoogtepunt van het jaar? Die kleine familiemomenten. Mensen moeten mij echt een seut vinden, maar die alledaagse dingen brengen het meest rust.”

Wie is Jade Mintjens? • Belgische actrice, zangeres en stand-upcomédienne - @jademintjens op Instagram • is vaste panellid bij De Ideale Wereld • tourt tot februari met haar eindejaarsconferentie Samen door 2022

Lees ook: