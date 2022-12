Het weekend van ‘Safety First’-acteur Bruno Vanden Broucke (48): “De clichés, met volle overgave!”

“Ik voel me gezegend dat ik de job van mijn leven vond. Al valt die soms in het weekend.” Hierdoor heeft acteur en papa van drie, Bruno Vanden Broecke (48), wat minder tijd voor zijn gezin dan hij zou willen. Zijn weekends spendeert hij dus het liefst met hen in eenvoud: al wandelend, met een bezoekje aan de bakker. “De kerstvakantie is heilig. We doen dan een pyjama- of onesiedagje of zetten ‘When Harry Met Sally’ op repeat.”

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen. Lees hier alle inspirerende verhalen.

“Als acteur is mijn weekend atypisch. Mijn hart ligt bij theater en daarvoor trek ik zaterdagnamiddag naar de uitersten van Vlaanderen. Als ik thuiskom, slaapt mijn gezin en kijk ik tv om de adrenaline van het spelen uit mijn lijf te laten vloeien. Ik ga laat slapen, maar sta vroeg op voor familietijd. Op zondag is het kernwoord ‘samen’, wat we ook doen. En het moet rustgevend zijn: we spelen ganzenbord of gaan samen naar de bakker. Soms staan mijn jongste zoon en ik vroeg op om een hertje te spotten in het Peerdsbos.”

Quote Dat ik zo van wandelen geniet klinkt saai, maar het houdt me met mijn voetjes op de grond. Bruno Vanden Broecke

“Hoe ouder ik word, hoe meer rust wandelen me geeft. In Antwerpen is er niet veel groen, buiten het Rivierenhof, waar ik elk grassprietje en klavertjevier uit mijn hoofd ken. Dus neem ik de auto naar het Peerdsbos om een uurtje te rennen of te wandelen. Ik stop een keer of vijftien om naar bomen en paddenstoelen te kijken. Een boom is het mooiste dat er is.”

“Dat ik zo van wandelen geniet klinkt saai, maar het houdt me met mijn voetjes op de grond. Als kind had ik in Waasmunster velden, en ik verlang daar opnieuw naar. Alleen houden mijn gasten van de stad en krijg je hen er niet weg. Het compromis is een wandeling hier.”

“Die momenten samen worden schaarser, zeker nu de jongens ouder worden en meer wegdrijven van thuis. Nu wil ik van hen genieten, want het gaat snel. Ik voel geen angst dat ze ooit het nest verlaten, eerder weemoed: zo gaan de dingen. Soms heb ik niet voldoende tijd voor hen. Als een ­première nadert, ben ik drie weken te weinig thuis naar mijn goesting. De kerstvakantie hou ik vrij, die is heilig. We doen dan een pyjama- of onesiedagje, een brunch, of zetten ‘When Harry Met Sally’ op repeat. De clichés, met volle overgave!”

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

“Ik mis soms etentjes met vrienden, al bellen we veel. Met vriendschappen is het eb en vloed, iedereen heeft zijn leven. Het zijn luxeproblemen en mij hoor je niet klagen. Ik voel me gezegend dat ik de job van mijn leven vond. Al valt die soms in het weekend.”

Wie is Bruno Vanden Broecke? • theater- en filmacteur onder andere gekend uit ‘Trio’, ‘Safety First’, ‘Loft’ en ‘Wat als?’ • presenteert ‘Out of Office’ op VTM • speelt zijn theatervoorstelling ‘Jonathan’ (info en tickets kvs.be) • heeft samen met zijn vrouw Evie Lefebvre drie zonen: Sam (17), Max (14) en Bas (9)

Lees ook: