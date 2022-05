“Het was een harde klap om zo jong te horen dat ik de ziekte heb.” Lies (34) strijdt tegen ongeneeslijke MS

5 procent van de Vlaamse meisjes spijbelt omdat ze geen maandver­band kunnen kopen: “Hygiëne is een basisrecht”

Het is vandaag Wereld Menstruatiedag, een dag die in het leven werd geroepen om menstruatieschaamte- en armoede aan het licht te brengen. In Vlaanderen heeft een op de acht vrouwen soms niet voldoende geld om tampons of maandverband te kopen. Daar moet verandering in komen volgens Rita Van Even, coördinator voor regio Leuven bij de vzw BruZelle. “De helft van de mensheid menstrueert de helft van haar leven, maar toch blijft dat iets waar we ons voor schamen.”

