‘Het traagste dieet ter wereld’ belooft levenslang resultaat. Diëtist: “Grote kans dat je minder van die pizza eet”

“Je mag enkel rood vlees eten.” Het ‘leeuwendi­eet’ is erg populair, diëtist legt uit hoe (on)gezond het is

Worst als ontbijt of een rauwe lever als vieruurtje? Het ‘leeuwendieet’ is ontzettend populair op sociale media. Aanhangers zijn lyrisch: ze zouden tientallen kilo’s verliezen, beter slapen en geen last meer hebben van allergieën en huidaandoeningen. Hoe gezond is dat echt, alleen maar vlees eten? Diëtiste Sanne Mouha reageert. “Je verliest kilo’s, ja, maar dat zijn nutteloze kilo’s.”

2 januari