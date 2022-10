Het succes van ‘nordic beauty’: een routine met amper 3 producten. “Je smeert alleen wat de huid nodig heeft”

Wie in zijn badkamerkast kijkt, zal het misschien opvallen: ‘Nordic beauty’ verovert onze Belgische harten. En dat is een meevaller, want de Zweden zijn de beste in hun vak. Onze beautyredactrice Sophie somt vijf punten op waar ze absoluut in uitblinken: van een simpele routine tot de krachtigste ingrediënten. En ze verklapt ook wat de beste producten zijn die je in huis kunt halen.

Move over, Korea en de VS. Er is een nieuwe beautyhotspot, en daarvoor hoeven we een stuk minder ver te vliegen. Wel een goede jas meenemen, want het kan er zelfs ’s zomers best koud zijn. Allen naar Zweden! Ze brachten ons IKEA (en de befaamde ­balletjes), H&M, popsensatie ABBA en – niet onbelangrijk – acteur Alexander Skarsgård.

Ze perfectioneerden de kunst van de koffiepauze (fika, een soort van vaste koffiepauze, is er heilig) en volgens de peilingen behoren ze tot de gelukkigste mensen op onze planeet. Of die twee gerelateerd zijn? Geen idee, maar feit is wel dat de Zweden het goed voor elkaar hebben.

Zweedse merken op de markt

Geen wonder dat we graag afkijken: zodra we het bestaan ontdekten, deed fika ook bij ons zijn ­intrede, en iedereen heeft wel iets van de Zweedse meubelgigant en modewinkel in huis. En nu moet ook de badkamer eraan geloven, want Zweden is het nieuwe walhalla voor alles wat met beauty te maken heeft. Volgens Google Search-data ging de zoekterm ‘Swedish beauty’ opmerkelijk de hoogte in, en ook in eigen land zien we steeds meer Zweedse creaties in de schappen schitteren. Geen wonder, want de ­Zweden verbazen keer op keer met hun oog voor innovatie, ecologie en duurzaamheid.

Denk maar aan merken als Byredo, dat als eerste parfummerk stapjes zet in het metaverse met ‘een visueel aura’, en Foreo, dat met hun hoogtechnologische gadgets de beautywereld eigenhandig omverblies. Maar ook aan Estrid, dat het duurzame (én betaalbare!) scheermesjesabonnement lanceerde waarvan we niet ­wisten dat we het nodig hadden. Of L:A Bruket, dat de ruige pit van de Zweedse natuur vertaalt naar krachtige ingrediënten. Je hoort het: Zweden is het nieuwe beautywalhalla. Maar wat maakt nordic ­beauty zo speciaal?

Terwijl de beautywereld (en onze badkamer) sinds de komst van K-beauty (cosmetica uit Korea) gedomineerd wordt door routines met meer dan tien stappen en minstens evenveel verschillende producten, houden ze het in Scandinavië eenvoudiger. In Zweden staat een holistische aanpak centraal, vertelt Mats Johansson, die in 2009 samen met zijn vrouw L:A Bruket oprichtte.

Volledig scherm Mats Johansso © RV

“Verzorging heeft voor ons weinig met schoonheid of uiterlijk vertoon te maken. Wel met de juiste balans tussen gezondheid en welzijn, aandacht voor jezelf en de natuur. Wij geloven niet in quick fixes, wél in een gezonde levensstijl die zich vertaalt naar alle aspecten van je leven.”

Dat holistische perspectief is typisch Scandinavisch, vertelt Johansson. “Maar gezien de huidige tendenzen wordt het meer en meer relevant voor een steeds grotere groep mensen. Beauty en wellbeing gaan steeds meer in elkaars vaarwater zitten, zonder dat je daar twintig verschillende producten voor nodig hebt.”

Op z’n Zweeds: Skip de eindeloze rij potjes en loze beloftes, en smeer datgene dat je huid nodig heeft. Dat is: een milde reiniger, hydraterend product, een goede zonnebescherming en – afhankelijk van de noden van je huid – af een toe een peeling, vochtinbrengend serum of verzorgend masker.

Dat brengt ons meteen bij de tweede pijler: ­efficiëntie. In Zweden kan de temperatuur in een oogwenk omslaan, dus is er nood aan producten die huid en haar zo goed mogelijk beschermen en hydrateren in vrijwel alle omstandigheden. Eén brok doelmatigheid en functionaliteit. ­Producten die het meeste resultaat bieden in het minste aantal stappen. Denk: hybride smeersels, multifunctionele ingrediënten en ­travelproof verpakkingen.

Al zit het Zweedse ‘lagom’ er wellicht ook voor iets tussen. Het woord is kenmerkend voor de filosofie in het Hoge Noorden en het best te vertalen als ‘nét goed’. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon precies genoeg. Geen tientallen producten en nog meer ingrediënten – want dat is net overkill voor de huid – maar doeltreffende formules die de huid verzorgen en transformeren tot de beste versie van zichzelf.

Op z’n Zweeds: Kies voor ingrediënten waarvan bewezen is dat ze werken. Vitamine C en E, bijvoorbeeld, maar ook arganolie, bakuchiol, groene thee, zoethoutwortel en haver zijn natuurlijke stoffen die echt iets kunnen betekenen voor de huid. Wees creatief: lippenbalsem doet het ook uitstekend op droge en schrale plekjes, olie verzorgt zowel droge haarpuntjes als je nagelriemen en een milde gezichtscrème kan je ook prima onder de ogen gebruiken.

En als je wil: investeer in hightech tools die je vertrouwde producten naar een hoger niveau tillen. De UFO, een slim massageapparaatje dat werkt met ledlicht, cryo- en thermotherapie, geeft je een facial in slechts 90 seconden.

Hoewel hun skincareritueel minimaal is, staat selfcare in het Hoge Noorden bovenaan de lijst. Beauty beyond the bathroom is er een begrip: denk maar aan sauna’s en ijsbaden die er immens populair zijn. Bovendien kent vrijwel elk Zweeds dorpje zijn eigen wellnessgebruiken en -geschiedenis.

Mats Johansson: “Het gaat niet om luxueuze spa-treatments, maar om eenvoudige, efficiënte manieren om te herbronnen. Back to basics: een eerlijke en pure manier om de bronnen te gebruiken die de natuur ons biedt. Varberg, het dorp waaruit ik kom, staat bijvoorbeeld bekend voor thalassotherapie of zeewatertherapie. Al eeuwenlang zie je er hoe mensen in de ijskoude, woeste zee zitten of staan en zich inwrijven met het zeewier uit het water. Simpel, rauw. Maar met groots effect.”

Op z’n Zweeds: Je hoeft niet te investeren in dure dagkaartjes voor thermencomplexen. Wees creatief met wat je zelf in de buurt hebt: door de doucheknop richting het gevreesde nulpunt te draaien, trakteer je jezelf op een gratis sessie cryotherapie. Maak eens een wandeling op een stormachtige herfstdag – de combinatie van wind en regen stimuleert de bloedsomloop – of ga frisse lucht opsnuiven in de Ardennen of aan de kust.

Ongerepte natuur zoals in Zweden is zeldzaam geworden. Geen wonder dat je in hun skincare vaak natuurlijke krachtpatsers tegenkomt. Van vlierbloesem en gletsjerwater tot bergbramen – één klein braampje bevat vier keer meer vitamine C dan een volledige sinaasappel – zeewier en zeelavendel: doordat de planten in de meest brute omstandigheden weten te overleven, helpen ze ook als geen ander onze huid te beschermen en versterken van binnenuit. De kennis is al eeuwenoud, maar de technologie is totaal veranderd.

“Niets is zo onvoorspelbaar als de natuur. Plots ben je afhankelijk van hoe het zonlicht viel in mei of hoe hard het regende in oktober”, lacht Mats Johansson. “Verschillende externe factoren bepalen hoe een crème eruitziet, ruikt ... Het is dan ook erg belangrijk de juiste technologie in huis te hebben om telkens een kwalitatief product af te leveren.”

Op z’n Zweeds: Laat je niet verleiden door verpakkingen die luidkeels roepen dat ze ‘natuurlijk’ zijn. Het is geen wettelijk beschermde term, en zegt bitter weinig, behalve dat minstens één ingrediënt van natuurlijke oorsprong is. Zie je het woordje ‘biologisch’ staan? Dan zit je wel goed: die term is wettelijk beschermd en houdt in dat 98 procent van de ingrediënten natuurlijk is. Bovendien moeten ze op een ­milieuvriendelijke manier geproduceerd worden.

In Scandinavië is liefde en ontzag voor de natuur diepgeworteld. Dat zie je niet alleen aan de ingrediëntenlijst van de potjes, het uit zich ook in een diep respect voor het buitenleven. Skincaremerken verkrijgen hun natuurlijke ingrediënten op een zo ecologisch mogelijke manier, liefst zonder al te veel in te grijpen in de ­natuur zelf.

Op z’n Zweeds: Denk maar aan Cosmos Organic, dat garandeert dat de productie milieuvriendelijk gebeurt en een deel van de ­ingrediënten afkomstig is uit de biologische landbouw. Of Ecocert, waarbij grondstoffen duurzaam zijn, ten minste 95% van de ingrediënten van natuurlijke oorsprong is en de verpakking biologisch afbreekbaar of recycleerbaar is.

Sinds kort is er ook B Corp. Bedrijven met een B Corp-certificaat moeten eerst tests afleggen waarbij ze aantonen dat ze vrijwillig de hoogste standaarden nastreven op sociaal en economisch vlak, verantwoordelijkheid en transparantie.

Bij elke beslissing moet men rekening houden met de impact op hun werknemers, klanten, de samenleving, het klimaat en het ­milieu. Ook Estrid – het eerste scheermesjesabonnement waarbij je elke 3 tot 6 maanden nieuwe opzetstukjes krijgt toegestuurd – is zo duurzaam als maar kan: de mesjes hebben een roestvrijstalen handvat dat je hele leven meegaat, en in de gelstrips zitten aloë vera en cacaoboter in plaats van dierlijke producten.

