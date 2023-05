Het sprookje tussen deze ‘sexy’ Belgische ontwerper en Ann Demeulemeester is al na 6 maanden afgelopen

De Belgische designer werd in december 2022 aangesteld als de nieuwe creatief directeur van Ann Demeulemeester. “Sensualiteit, spanning, knappe silhouetten, fluïditeit, wildheid en een grafisch gevoel zijn bepalende pijlers van Ludovic de Saint Sernin. Die zullen belangrijk zijn wanneer hij de nieuwe koers van Ann Demeulemeester uitstippelt.”

Met die woorden werd hun samenwerking zes maanden geleden aangekondigd. Ter ere van het nieuws was er ook een fotoshoot: de ontwerper poseerde in zes archiefstukken van het merk, en die foto’s werden gedeeld op Instagram.

In maart toonde de Saint Sernin nog zijn eerste collectie, tijdens de modeweek in Parijs. Maar nu raakt dus bekend dat de ontwerper z’n biezen pakt. Hoewel de breuk nog niet bevestigd is, zouden er volgens magazines als Business of Fashion en High Snobiety meningsverschillen aan de basis liggen. Al is het ook mogelijk dat de Belg moeite had met het verdelen van zijn tijd tussen Ann Demeulemeester en zijn eigen label, LdSS.

Geliefd bij Dua Lipa, de Kardashians en Bella Hadid

Ludovic de Saint Sernin werd geboren in Brussel, groeide op in Ivoorkust en Frankrijk, en is al een tijdje bezig met naam voor zichzelf te maken in de modewereld. Zo is hij enorm geliefd bij grote namen als Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Kim Kardashian en Bella en Gigi Hadid. Al staat hij vooral bekend om zijn gewaagde en sexy collecties, en dat was bij Ann Demeulemeester niet anders.

Een van de meest opvallende momenten was de uitreiking van de Oscars. Verschillende beroemdheden verschenen op de rode loper in een outfit van het Belgische merk. Amerikaanse model Hunter Schafer droeg voor de afterparty een creatie van de Saint Sernin voor Demeulemeester, die bestond uit een witte rok en een witte veer die vakkundig op haar borsten werd geplaatst. Het was toen één van de meest besproken outfits van de avond.

Ann Demeulemeester, bekend als een van de Antwerpse Zes, nam tien jaar geleden afstand van haar merk. In 2020 werd het label overgenomen door de New Guards Group.

