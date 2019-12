Mistral Home Gesponsorde inhoud Het perfecte tafelkleed voor jouw gedroomde kerstfeest: van kidsproof over glamoureus tot duurzaam Aangeboden door Mistral Home

03 december 2019

09u00 0 Nina All you want for Christmas is een perfect gedekte feesttafel? Begin dan bij het tafellaken en stem het af op jouw gedroomde kerstdiner. Of je nu kinderen, hipsters of ecowarriors aan tafel zal hebben: voor elk gezelschap en thema bestaat het perfecte kleedje.

Oldskool is cool

Ben je een kerstfanaat in hart en nieren, dan is rood-groen volgens jou het enige aanvaardbare kleurenschema voor een kerstfeest. Maar zelfs dan nog kan je creatief zijn: een combinatie van tafelkleed en loper geeft je wat vrijheid. Match een donkerrode loper met een muntgroen kleedje, ga rood op rood met groene accessoires,… De mogelijkheden zijn eindeloos. Met een paar dennentakken op tafel maak je het kerstplaatje af.

MISTRAL waterafstotende tafelloper

shop.mistralhome.com/nl/tafelloper-waterafstotend-rood



MISTRAL waterafstotend tafellaken

shop.mistralhome.com/nl/tafellaken-waterafstotend-munt-groen

No stressmis

Heb je zoiets van: ‘een kerstfeest is al stresserend genoeg’ en wil je over die tafel niet te veel nadenken? Dan is de minimal look jouw reddende kerstengel. Een lichtroze tafellaken zorgt voor een (trendy!) vleugje kleur, de rest van de aankleding kan je simpelweg wit houden. Zo matcht alles, ziet alles er stijlvol uit en heb jij rust in je hoofd.

MISTRAL roze tafellaken met linnenlook

shop.mistralhome.com/nl/tafellaken-prasel-roze

Glitter en glamour

Kerstmis is en blijft een feest en bij feest hoort: glitter! Als dat jouw mening is, dan zet je die aan tafel kracht bij met een schitterend tafelkleed. Letterlijk. In dit ‘grease’ tafellaken zit glitterdraad verweven, die voor een subtiele glinster zorgt. Ga voor de full bling met een volledig tafellaken (komt in zwart of wit) of voor een fijnere touch of sparkle met een loper.

MISTRAL tafellaken met glittereffect

shop.mistralhome.com/nl/tafellaken-glitter-effect-donker-grijs

Duurzame kerst

Anno 2019 kunnen we niet níét aan het milieu denken. Dus misschien wil je ook aan de kersttafel je meest ecologische beentje voorzetten of misschien bestaat je gezelschap uit ecowarriors die je niet wil teleurstellen. Hoe het ook zij: er bestaat zoiets als gerecycleerd tafellinnen. Dit ‘sogo’ kleedje bestaat voor 94% uit teruggewonnen pre- en post-consumer afval, maar ziet er toch spiksplinternieuw uit. Komt in zacht roze of donkergrijs met een subtiel ruitenmotiefje, want hey, eco kán hip zijn.

Enkel te koop bij Carrefour.

Family first

Kerstmis is een familiefeest pur sang en als je een grote of kinderrijke familie hebt, kan het er aan de eettafel onstuimig aan toegaan. Omgestoten glazen frisdrank, verdwaalde druppels saus of vettige hapjes: ongelukjes zijn onvermijdelijk. Met een ‘wipe clean’-tafellaken zit je goed. Dankzij het teflonlaagje is de stof water- en vuilafstotend en kan je met één veeg van de spons weer met een schone lei beginnen.

MISTRAL tafellaken met teflonlaag

shop.mistralhome.com/nl/tafellaken-easy-clean-texture-grijs

Extra handige tafeltips

1. Zorg dat elke persoon aan tafel minstens zestig centimeter ruimte heeft. Zo kan iedereen comfortabel eten zonder elleboogstootjes.

2. Je kan eindeloos creatief zijn met je tafelbedekking. Je kan een tafelloper gebruiken of niet, verschillende kleuren combineren of juist ton sur ton werken,… Durf te mixen en matchen, zo vind je de voor jouw perfecte en unieke combinatie mét persoonlijkheid.

3. Dek je kersttafel vooraf eens, als repetitie. Zo hoef je op de dag zelf niet nog halsoverkop naar de winkel te hollen en voel je je voorbereid.

4. Met mooi tafellinnen maak je niet alleen indruk op je gasten, je beschermt je tafel ook tegen vlekken en krassen. Win-win.

5. Met accessoires afgestemd op je tafellinnen maak je het plaatje compleet. Denk aan rode en groene accessoires bij het klassieke tafellaken, minimalistische witte accessoires op de ‘no stressmis’-tafel, nog meer glitter bij het glitterlaken, versiering uit de natuur op de ecotafel,…

Alle bovenstaande tafelkleedjes en nog meer tafellinnen voor kerst shop je op shop.mistralhome.com.