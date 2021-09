Het nieuwe seizoen van ‘Sex Education’ al uitgekeken? Vanaf nu kan je overnachten in het huis van Otis

Dit zijn de trends voor het najaar: modekenner Hilde Geudens tipt enkele kleding­stuk­ken van Belgische makelij

18 september De herfst is in zicht en dat betekent maar één ding. Dat het dringend tijd is voor een gloednieuwe najaarsoutfit natuurlijk! De trends van de herfst en de winter tonen dat alles mogelijk is. In de (online) rekken? Veel felle kleuren, toffe patronen, stijlvolle pakken en een tikkeltje leer. Om je wegwijs te maken in de najaarstrends, zet modekenner Hilde Geudens ze allemaal even op een rijtje en dat met straffe items van eigen bodem.