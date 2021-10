Het nieuwe marmer, de circulaire keuken en japandi: 11 interieurtrends voor je huis en terras dit najaar

Corona is nog lang de wereld en al helemaal ons huis niet uit. Maar door de pandemie besteden we wel meer aandacht aan ons interieur. Resultaat: heel wat nieuwe woontrends. We lijsten de elf belangrijkste op waarmee je dit najaar van je thuis een warme cocon maakt.

1. De kleur van 2022? ‘Bright Skies’

Volledig scherm De kleur ‘Bright Skies’. © rv

AkzoNobel, het moederbedrijf achter het verfmerk Levis, heeft ‘Bright Skies’ uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2022. Het is een licht en luchtig blauw dat adem geeft. Net als ‘Re-Used Cardboard’ (zie puntje 4) is het een tint die makkelijk combineert, want kleuren met elkaar mixen, is een van de trends. “‘Bright Skies’ is een fris en open, luchtig lichtblauw dat zacht is voor het gemoed”, aldus Levis. “Het weerspiegelt de grenzeloze blauwe hemel. We willen een Leven 2.0 met het heruitvinden van onze woning als multifunctionele plek.”

2. Slim gezien

Volledig scherm De wifilamp van Innr. © rv

De slimme technologieën hebben onze huizen veroverd. Van een bad dat zachtjes begint vol te lopen als je bijna thuis bent tot een oven die die je aanzet terwijl je in de winkel aan de kassa staat. Bedenk het en je kunt het vanop een afstand bedienen. Maar de slimste van al die smarthometoepassingen zijn volgens ons ook de meest eenvoudige – zowel qua gebruik als installatie – die het jou bovendien een stuk comfortabeler maken. De verlichting bedienen vanuit je luie zetel: hoe zalig is dat? Bij Innr kun je tot wel tien wifilampen koppelen. Ze hebben een standaardfitting van E27 en zijn uitgerust met snufjes, zoals een timer en een automatische reactie op de zonsopgang en -ondergang.

Op de foto: Retroset, vanaf 29,95 euro per set van 2, innr.com.

3. Japandi

Volledig scherm © Sawiday

Japandi staat voor de Japanse en de Scandinavische stijl die samensmelten. Lees: een zen-inrichting met weinig accessoires, zachte, warme kleuren, natuurlijke en textuurmaterialen … De belangrijkste relaxplek – zeker tijdens de donkere, kille maanden – is de badkamer. Hout, natuursteen(look) en een gouden toets dompelen je onder in sereniteit.

Op de foto: sawiday.be.

4. De kleur van 2022: (bis) ‘Re-used Cardboard’

Volledig scherm © rv

Pure, neutrale tinten zijn aan een opmars bezig. Dat is ook Boss Paints niet ontgaan, want het koos als trendkleur van 2022 voor een tint die perfect binnen dat plaatje past. “‘Re-used Cardboard’ roept de sfeer op van een warme herfstdag en staat synoniem voor comfort, gezelligheid, rust en veelzijdigheid. Het is een kleur die voor rust en evenwicht zorgt in ons hoofd én interieur”, klinkt het. Door het neutrale karakter past ‘Re-Used Cardboard’ bij verschillende stijlen en matcht ze goed met andere tinten. Boss Paints stelde vijf kleurpaletten samen.

5. Het nieuwe marmer

Volledig scherm Een salontafel in travertin. © rv

Om de zoveel tijd duikt er een nieuw materiaal op. Of beter gezegd: het duikt opnieuw op. Na notelaar en marmer is het nu de beurt aan travertin. Dat is een kalksteen met meer poriën dan marmer en daardoor wat ruwer en nog net een tikkeltje natuurlijker oogt. In de jaren zeventig werd het vooral gebruikt als vloer en in venstertabletten, maar nu is het ook populair bij keukenbouwers en meubelontwerpers.

Op de foto: Salontafel Aime Té (80 x 80 x 33cm), 1.099 euro, via shop.vtwonen.be.

6. Licht en donker

Volledig scherm © rv

Glasgordijnen houden de lage winterzon en nieuwsgierige blikken tegen, maar ze laten wel het licht door. Het beige en taupe moet het de komende maanden afleggen tegen iets donkerdere kleuren, zoals het kobaltblauw van deze linnen gordijnen. De naturelle textuur geeft een warmere uitstraling aan je interieur.

Op de foto: Sivy, 79,99 euro (140 x 180 cm), via laredoute.be.

7. Het circulaire huis

Volledig scherm De ‘Veda’ van Kvik. © rv

Op weg naar een meer ecologische wereld mag een duurzaam interieur niet ontbreken. Kvik lanceerde in september met Veda een keukenlijn met fronten die gemaakt zijn van gerecycleerde petflessen en gerecycleerd mdf. “De overgang van lineair naar circulair design kan niet snel genoeg gaan. Producten die we vandaag op de markt brengen, moeten bestaan uit materiaal dat we morgen opnieuw kunnen gebruiken”, klinkt het bij Kvik.

Eerder nam Auping een pioniersrol op zich met de Evolve, de allereerste matras waarvan de materialen – alleen polyester en staal – makkelijk uit elkaar kunnen gehaald worden om opnieuw te gebruiken. Als je weet dat er elk jaar 35 miljoen matrassen worden afgedankt, is dat meer dan welkom. Het circulaire zet zich ook door in de bouw. Zo heeft Wienerberger met ClickBrick een systeem waarmee gevelstenen gestapeld worden zonder mortel. Voor de isolatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ‘hergroeibare’ grondstoffen zoals stro, papier en hennep.

Op de foto: Veda van Kvik 7.209 euro, via kvik.be.

8. Operatie renovatie!

Volledig scherm Een vinylvloer van Moduleo. © rv

Door corona en het telewerken hebben we meer aandacht dan ooit voor ons interieur en slaan we massaal aan het renoveren. Ook met een relatief eenvoudige doe-het-zelfklus kun je een kamer een compleet andere look geven. Dat doe je door de basis aan te pakken: niet alleen de muren, maar ook de vloer. Kies dan voor een type dat makkelijk bovenop de bestaande kan gelegd worden. Met LayRed heeft Moduleo een vinylvloer met een geïntegreerde ondervloer die oneffenheden wegwerkt. Dankzij het kliksysteem leg je hem in een wip.

Op de foto: Sierra Oak, vanaf 49,95 euro per m², moduleo.be.

9. Kampvuurmomenten

Volledig scherm De ‘Dewdrop’-vuurkorf van Glowbus. © rv

Gezellig bij elkaar rond het kampvuur zitten was tijdens corona voor veel mensen een herontdekking en niet toevallig ontstond er een stormloop op vuurkorven en -schalen. Dit jaar breidde het aanbod uit met een hele reeks fraaie modellen die nu al doen verlangen naar de winter. De Dewdrop van Glowbus hoort zeker in dat rijtje thuis. Het is een vuurkorf in cortenstaal – wat een verroeste look geeft – in de vorm van een druppel of een vlam. Het kleinste exemplaar is 1 m hoog en 65 cm breed, het grootste meet 150 bij 100 cm en weegt maar liefst 425 kilo en kan tot 25 personen verwarmen. Partyproof!

Op de foto: Dewdrop van Globus, vanaf 3.450 euro, gervi.be.

10. Vakantie in eigen tuin

Volledig scherm Een tenthuis van Organic Concept. © rv

Onze tuin kreeg eveneens een upgrade. Het is een trend die nog een hele poos zal aanhouden en best wat geld mag kosten. Een bijgebouw, een buitenkeuken of een zwembad: ze dragen bij tot een vakantiegevoel bij je thuis. Dat geldt misschien nog het meeste voor de tenthuisjes van het Belgische merk Organic Concept. Ze zijn er in verschillende afmetingen en hebben sanitair. Je kunt er perfect een gastenverblijf in onderbrengen.

Op de foto: Wanderer, vanaf 30.390 euro (30 m²), organic-concept.com.

11. De wereld bij je thuis (en in een paar klikken)

Online kun je in een paar klikken meubels en accessoires uit alle windstreken kopen. Ontwerpers die zich vroeger noodgedwongen op lokale markten moesten concentreren, tonen zich nu aan de hele wereld. Een aantal van hen schopt het zelfs tot ontwerper voor wereldberoemde merken. Door die evolutie worden onze interieurs steeds meer multi-cultureel. Dat maakt ze een stuk boeiender en minder voorspelbaar.

Uit Azië

Volledig scherm De ‘Sag’ van het Japanse merk Nendo. © rv

De naam Oki Sato zegt doorgaans alleen kenners iets, de naam Nendo doet misschien wel een belletje rinkelen. De Japanse ontwerpstudio creëerde al tal van veelzijdige meubels voor wereldberoemde designmerken. Dat is niet anders met dit krukje/bijzettafeltje.

Op de foto: Sag voor mdf italia, 331 euro via misterdesign.be.

Uit Afrika

Volledig scherm De plantenpotten van Gold Bottom, uit Zuid-Afrika. © rv

In de plantenpotten van Gold Bottom herken je het expressieve en symbolische van Zuid-Afrika. De ontwerpen van Nikki Schomer en haar team worden volledig met de hand gemaakt in een klein atelier in Kaapstad, van het gieten in een mal tot het schilderen van de motieven.

Op de foto: Plantenpotten van Gold Bottom, vanaf 275 euro (medium), nuweland.nl.

Uit Zuid-Amerika

Volledig scherm © rv

Wie aan Zuid-Amerika denkt, denkt aan weelderige kleuren. De Venezolaanse Adriana Jaros vertaalde dat beeld naar haar tapijtcollectie Abstracto. Die is ideaal voor als je op zoek bent naar een blikvanger die minder aandacht opeist dan een opvallend object aan de muur.

Op de foto: Abstracto, vanaf 1.055 euro, floorstory.co.uk.

Uit het Midden-Oosten

Volledig scherm Tzachi Nevo, de hoofddesigner van Umasqu. © rv

Tzachi Nevo uit Tel-Aviv is de oprichter en hoofddesigner van Umasqu. Met zijn hedendaagse interpretaties van eeuwenoude traditionele Afrikaanse maskers kreeg hij heel wat aanzien. Vandaag heeft Umasque tal van collecties, waaronder die met maskers van iconische figuren zoals David Bowie en Frida Kahlo.

Op de foto: masker uit de Modern Africa-collection, 121 euro, umasqu.fr.

