Het neusje van de zalm: septum piercings zijn in opmars. Dit moet je erover weten

Het is niet ongewoon om iemand met een septum piercing tegen het lijf te lopen. Wat ooit een rariteit was - “kijk, een stierenring!” - is nu een trend. Maar dat wil niet zeggen dat je een gaatje in je neus moet laten maken zonder erbij na te denken, waarschuwt piercer Wesley. Hij legt uit waar je het best rekening mee houdt en of elke neus geschikt is voor zo’n ringetje.

Je hebt het misschien al gezien op tv: septum piercings zijn in. Onder meer in het programma ‘The Voice van Vlaanderen’ komen er een heleboel kandidaten in beeld met een juweel in de neus. En verschillende bekende sterren gingen ook al overstag - denk maar aan actrices Florence Pugh, Zoe Kravitz, Nathalie Emmanuel of muzikantes FKA Twigs en Willow Smith.

“Een septum piercing is een piercing die in het tussenschot van de neus zit”, vertelt Wesley Simons van de Genkse piercingshop Abraxas. “En ja, dat is waanzinnig populair. Acht jaar geleden kwam er om de twee à drie weken een klant binnen die een septum piercing wou. Sinds 2020 zie ik de vraag toenemen en nu zet ik minstens elke dag zo’n piercing. Soms zelfs vijf per dag.”

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ...

Wesley vindt zelf dat het er erg karaktervol uitziet. “Vroeger werd ermee gelachen of werd het afgedaan als een ‘stierenring’. Tegenwoordig is het meer sociaal geaccepteerd.” Volgens de piercer zitten er zelfs een aantal grote voordelen aan. “Een septum piercing kan je makkelijk verbergen. Het heeft vaak de vorm van een hoefijzer en je kan het draaien naar de binnenkant van je neus. Niemand die er dan iets van ziet. Dat is vooral handig voor mensen die geen piercing mogen dragen op hun job, zoals een politieagent of een leerkracht. Al zie ik ook veel jonge meisjes van 16 of 17 jaar die uitleg gebruiken om hun ouders te overtuigen. (lacht) Een tweede voordeel is dat het geen zichtbare littekens nalaat. Als je ooit de piercing verwijdert, zal niemand er iets van merken.”

Lucas Verheijen, uitbater van de zaak Pirate Piercing in Antwerpen, ziet nog een andere reden voor het succes. “De septum piercing is nooit weggeweest hé, maar vroeger was het vooral een specifiek type mensen die ermee rondliep, zoals punkers, emo’s of mensen uit de gay scene. Tot men ongeveer tien jaar geleden de ‘septum clicker’ uitvond. Dat was een nieuw model waardoor men fijnere en meer delicate piercings kon maken voor het neustussenschot. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Nu is er voor iedereen wat wils en zie je deze piercing meer in het straatbeeld verschijnen.”

Een van de moeilijkste (maar minst pijnlijke) piercings om te zetten

Om zo’n piercing te plaatsen, moet er met een naald door de neus gegaan worden. En tja, dat klinkt niet bepaald aangenaam. “Toch is het een van de minst pijnlijke piercings”, zegt Wesley. “Het is namelijk een misverstand dat septum piercings gezet worden door het kraakbeen van de neus. Dat klopt niet. Een goede piercer zal die net onder het kraakbeen zetten, in zacht weefsel. Dit noemen we de sweet spot.”

Quote Sommige mensen hebben veel ruimte tussen de bovenlip en de neus; dan ben ik voorstan­der van een dikker of een bombas­tisch juweel. Wesley van Abraxas

“Door de locatie is het wel een van de moeilijkste piercings om te plaatsen. Je moet niet alleen de sweet spot weten te vinden, bij veel mensen staat het neustussenschot een beetje krom waardoor het een uitdaging is om de septum piercing toch recht en symmetrisch te krijgen.”

Nagenoeg iedereen kan kiezen voor zo’n piercing zegt Wesley. Eigenlijk hangt alles af van je eigen neus. “Alleen wanneer er geen of te weinig zacht weefsel is, wordt het technisch te moeilijk om te plaatsen. Maar dat is vrij uitzonderlijk. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt.” Of het iedereen flatteert, is een andere zaak. “In onze shop heb je de keuze tussen tachtig modellen wanneer je voor een septum piercing gaat. Het interessantste is dan om een juweel te zoeken dat past bij je gezicht, je anatomie, je huidskleur, je dagelijkse make-up, enzovoort. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld veel ruimte tussen de bovenlip en de neus; in dat geval ben ik voorstander van een dikker of een bombastisch juweel. Bij minder ruimte is een subtiel ringetje mooier - je wil namelijk niet dat je piercing over je lip hangt.”

Wat moet je weten voor je deze piercing laat zetten?

Kortom, de septum piercing is de laatste jaren meer ingeburgerd. Wat als je er zelf eentje wilt laten zetten? Dan is er een belangrijke stap die je niet mag overslaan, vindt Wesley. “Doe je research. Ga op zoek naar een professionele piercer met ervaring, iemand die werkt met steriele materialen en kwaliteitsvolle juwelen. Geloof me vrij: niet elke piercer heeft dezelfde standaarden. Ik zie veel piercings die fout gezet zijn en nooit genezen.”

Eens je een zaak gevonden hebt met een betrouwbaar portfolio en goede reviews, is er qua nazorg niet meer veel aan. “Je hoort vaak dat je moet draaien aan een piercing, om te vermijden dat hij vastgroeit aan de huid. Maar dat is helemaal niet waar”, sust Wesley. Integendeel, dat kan soms leiden tot irritaties of ontstekingen. “Het enige wat je moet doen, is je septum piercing proper houden. Dat doe je het best met een steriele zoutoplossing of met een oorstokje. Verder moet je hem met rust laten. Dan duurt het gemiddeld zes tot acht weken voor de zone genezen is. Dat is héél snel. Ter vergelijking: bij oorpiercings duurt het vaak zes maanden tot anderhalf jaar voordat alles genezen is.”

