Het motto van Wannes Libbrecht: “Better together” Evelien Delgouffe

09 december 2018

17u28

Bron: NINA 0

“Ik ben allergisch voor egoïsme en geloof sterk in de kracht van de groep. De steun van mijn partner, familie en vrienden is voor mij onmisbaar in het leven, maar minstens even belangrijk is de samenhorigheid op de werkvloer. Je krijgt meer gedaan als je samenwerkt, en ik heb het geluk dat ik in een team zit dat die ideologie predikt en waarmee ik elke dag rond duurzame chemie kan samenwerken in projecten. Vroeger was innovatie heel gesloten, omdat bedrijven zo beschermend waren over hun onderzoek, maar sommige problemen kan je niet alleen blijven aanpakken. Daarom is open innovatie een trend die zich meer en meer aan het opzetten is: bedrijven, universiteiten en de overheid die samenwerken om tot duurzame oplossingen te komen.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN