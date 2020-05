Het motto van VTM Nieuws-reporter Birgit Herteleer: “’t Komt goed” Glenda Smits

24 mei 2020

09u31 1 Nina Birgit Herteleer (30) staat mee aan de frontlinie van de coronacrisis, die ons dagelijks leven al wekenlang beheerst. In NINA vertelt de VTM Nieuws-reporter wat haar drijft in het leven.

“Telkens als ik Brihangs nieuwe single Binnenkant hoor en hij begint te rappen ‘’t komt goed, ’t gaat wel over en ’t gaat meevallen’, dan verwoordt hij perfect mijn levensmotto. Met het ouder worden maak ik me veel minder druk over futiliteiten. Ik ben relaxter en laat tegenslagen makkelijker los. Een aannemer heeft me voor duizenden euro’s opgelicht. Ondanks alle miserie ben ik wél heel gelukkig in mijn nieuwe huis. Dat primeert. Wat helpt, is jezelf omringen met mensen die ook goed kunnen relativeren.”

“Als kind heb ik wat afgepiekerd. Voor een schooluitstap lag ik de hele nacht wakker. En als ik als tiener meedeed aan klimwedstrijden, kon ik haast flauwvallen van de stress. Uit zenuwachtigheid vergat ik mezelf soms te ankeren aan de klimmuur. Op de sportclub heb ik gelukkig snel geleerd om de knop om te draaien. En om elk stapje omhoog als een overwinning te zien. Dat loonde. Op mijn achttiende ben ik zelfs Belgisch klimkampioen geworden.”

“Ik heb lang geworsteld met grote levenskeuzes. Over elke stap in mijn carrière twijfelde ik. Toen VTM me de kans gaf om Royalty te presenteren, bracht dat zoveel stress teweeg. Mijn ouders moedigden me aan om de sprong te wagen. Daar ben ik zo blij om. Ondertussen sta ik veel sterker in mijn schoenen. Het piekeren heeft plaats geruimd voor rust. Wie uit zijn comfortzone durft te komen, kan zoveel meer bereiken.”

“Als nieuwsreporter word je met heftige verhalen geconfronteerd. De getuigenissen van ouders die hun kind verliezen, blijven het langst hangen. Op zo’n moment wil je het liefst van al troost bieden. En twijfel je of het ooit nog goed komt met de nabestaanden. Als ik dan het Instagram-account over het leven van Julie Van Espen zie, geeft dat een sprankje hoop. Dat haar ouders het enthousiasme en het optimisme waarmee hun dochter in het leven stond met de wereld blijven delen, is een opsteker. Wie zijn kind op zo’n dramatische manier verliest, wil niet dat het tevergeefs was.”

“Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in volle coronatijden gewoon de deur nog uit kon voor mijn werk. Natuurlijk hoop je dat je omgeving niet getroffen wordt. Mijn vader is net zeventig geworden. Een risicoleeftijd. Tegenwoordig doe ik de boodschappen voor mijn ouders. Voor het VTM Nieuws bracht ik een week door achter de schermen op de covid-afdeling van het Virga Jesseziekenhuis. Wat me erg zwaar viel, was om alle slachtoffers in hun eentje tegen dat virus te zien vechten. Sommigen hebben het niet gered. Ik leef mee met alle nabestaanden die slechts in beperkte kring afscheid mogen nemen. Via het programma Helden van Hier volg ik de covidpatiënten in Hasselt nog altijd op de voet. Ik ben zo blij als mensen aan de beterhand zijn.”

“In september word ik dertig, maar de biologische klok voel ik nog niet tikken. No pressure. Natuurlijk is de lockdown als single extra confronterend. Mijn huis is intussen helemaal opgeruimd, zelfs de dampkap is afgewassen. Maar als ik dan vriendinnen hoor die tussen hun vier muren zot worden van hun lief, denk ik: het is oké. Méér dan het verlangen naar een lief voel ik de behoefte om met mijn vrienden een pint te gaan pakken. De rest komt wel. Ik zou trouwens nooit meer zo verliefd willen worden als de eerste keer. Zo’n overweldigend gevoel. Het bezorgt je klamme handen en laat je met je mond vol tanden staan. Wat is het nut daarvan? Ik ben er te oud voor geworden, denk ik. Wat kriebels, dat mag natuurlijk wel. (lacht)”

“Ik vraag me af hoe de wereld er zal uitzien na de crisis. Net als veel mensen voel ik dat er verandering op til is. Ik mis het reizen, maar eigenlijk was het er dit jaar wat over. Ik heb al twee skivakanties gedaan. Mijn weekje New York is in het water gevallen. Normaal zat ik afgelopen week op Tenerife en binnenkort zou ik met de mobilhome door ­Denemarken trekken. Na de crisis willen mijn vrienden en ik gewoon wat lol gaan trappen in een vakantiehuisje ­vlakbij. Mijn moeder maakt ondertussen plannen voor een ­familievakantie aan zee. Mijn broer woont in Duitsland. De eerste verjaardag van mijn petekindje hebben we enkel op video gezien. Er valt straks dus een en ander in te halen.”