Het motto van Veronique Leysen: “Maak van elke tegenslag een opportuniteit” Glenda Smits

24 november 2019

12u23 0 Nina In afwachting van haar bevalling timmert Véronique Leysen op een babyproof ritme verder aan haar label Maurice. In NINA vertelt de onderneemster wat haar drijft in het leven.

“Bij mij is het glas altijd halfvol. Een groot voordeel als ondernemer. Elke dag word je geconfronteerd met tegenslagen, zoals medewerkers die ziek afbellen of fout geleverde bestellingen. Daar moet je mee leren omgaan. In de periode dat ik Ketnet inruilde voor mijn eigen ondernemersplannen, was de oneliner ‘maak van elke tegenslag een opportuniteit’ voor mij een echte eyeopener. Als ondernemer heb je die mentaliteit nodig om te kunnen groeien. Wie geen positieve draai aan een tegenvaller kan geven, kan er beter mee stoppen.”

“Mijn levensmotto heeft me gebracht waar ik vandaag sta. Als onderneemster ben ik begonnen met Maurice

knitwear. Mutsen, sjaals en truien. Een typisch winters product. Dat werkte wel, maar hoe moest ik de zomer-

periode dan doorkomen? Dat bracht me op het idee van de koffiebars. Een goede zet, die weliswaar nieuwe zorgen meebracht. Het dieptepunt was het moment dat mijn koffiebar in de Antwerpse Boerentoren moest sluiten omdat er asbest in het gebouw aangetroffen was. Ik had er heel wat afspraken en verplichtingen lopen. Toch is het gelukt om dat verhaal in drie maanden tijd in schoonheid af te sluiten. Je doet dat gewoon. Achteraf bekeken was die sluiting trouwens een uitgelezen kans om mijn andere koffiebar in Berchem helemaal op punt te zetten.”

“Mijn eigen koffiebar in Berchem combineren met een schoolgaand kind, dat was onmogelijk. Thomas, mijn partner, heeft super-onregelmatige uren. Ik stond zelf ook elke dag vanaf 8 uur in mijn bar, weekends inbegrepen. Begin september, vlak vóór de eerste schooldag van Otto, ben ik van de ene dag op de andere gestopt met de bar. Geen eenvoudige beslissing, er zat een zware huurlast op en ik was al twee jaar tevergeefs op zoek naar een overnemer. Maar ik kon niet anders. Het verloop van personeel bracht, in combinatie met mijn zwangerschap, heel wat stress met zich mee. Ik hing vaak misselijk boven de kookpotten, moest op de keukenvloer gaan liggen met harde buiken en stond meermaals op de spoedafdeling. Ik dacht bij mezelf: wie komt er op de eerste plaats? Mijn kinderen, toch?”

“Ik ben geen moederkloek die elke dag aan de schoolpoort wil staan, maar ik ben wel blij dat ik nu de keuze heb. Het voelde goed om de koffiebar te sluiten, weer een weekend te hebben en op zondagmiddag mijn eigen kind op een ijsje te kunnen trakteren. Ineens besefte ik wat ik anders allemaal gemist zou hebben. Otto afhalen op de speelplaats, contact onderhouden met de juf, daar wil ik zelf bij zijn. Als bij wonder kwam er enkele weken na de sluiting een overnemer over de brug. Nu wil ik in samenwerking met Dille & Kamille een franchiseketen van Maurice-bars opstarten in de grotere steden. Ik blijf eigenares van het concept en doe de branding. Onze eerste bar, Maurice Chapel in Antwerpen, is al geopend. De vrijgekomen ruimte in mijn agenda vul ik op met interieurstyling en image consulting voor horecazaken en winkels. Heel fijn.”

“Wie klein van gestalte is, straalt weinig natuurlijke autoriteit of gezag uit. Lastig als je met personeel werkt, dus moet je alternatieve manieren bedenken om dingen gedaan te krijgen. Doorgaans vinden mensen mij wél schattig. Op die manier win ik hun sympathie en gaan ze voor mij overstag. De lakens uitdelen, dat doe ik al grappend. Liever zo dan door me dominant op te stellen.”

“Soms is een tegenvaller een mooie gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. Kijk naar mijn partner Thomas. Toen Vlaanderen Vakantieland stopte, vond hij dat heel jammer. Hij houdt enorm van reizen. Achteraf bekeken bleek dat hij véél meer in zijn mars had dan in een filmpje leuke hotels aanprijzen. Programma’s zoals Alleen Elvis blijft bestaan en Weg van het meesterwerk zijn hem op het lijf geschreven. Factcheckers heeft hij ook mee bedacht. Zijn inbreng zorgt voor toegevoegde waarde. Op straat spreken kijkers hem vaak aan uit dankbaarheid voor zijn programma’s.”

“Mensen klagen zo graag. Over het slechte weer, de donkere dagen of de winterkou. Het is de ideale gelegenheid om het gezellig te maken met kaarsjes of bij de open haard. Om mijn dag goed te starten, ben ik vroeg uit de veren. Ik zet muziek op, maak een uitgebreid ontbijt en neem de tijd om mezelf te verzorgen. Ik wentel me heel bewust niet in negativiteit. Dat ik Thomas tegengekomen ben en al mijn ondernemersdromen goed uitdraaien, daar ben ik superdankbaar voor. Het enige wat ik kan doen, is dat gelukzalige gevoel teruggeven aan de wereld.”