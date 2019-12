Het motto van Tom Waes: “Blijf dromen!” Glenda Smits

17 december 2019

07u54 5 Nina In het Eén-programma Kamp Waes laat Tom Waes 15 Vlamingen proeven van de loodzware opleiding van de Special Forces, de hypergetrainde eenheid van het Belgische leger. In NINA vertelt de tv-maker wat hem drijft in het leven.

“Het valt mij op hoeveel leeftijdsgenoten al gestopt zijn met dromen na te jagen. Komaan, we zijn vijftig. Met eenbeetje geluk zijn we net over de helft. Er ligt nog een heel leven vóór ons. Ik wil mijn kist niet inkruipen met de gedachte: had ik maar ... Dus blijf ik constant nadenken over wat ik nog wil doen in mijn leven. Zonder mezelf grenzen te stellen. Alles is nog mogelijk. Blijf gewoon dromen. Over reizen die je nog wil maken. Een muziekinstrument dat je wil leren spelen. Of een marathon die je wil lopen. Begin vandaag nog te trainen. Het is echt nooit te laat.”

“Dromen najagen, dat is de story of my life. In mijn jonge jaren ben ik als beroepsduiker zowat overal ter wereld naar de zeebodem gedoken. Die droomjob kwam in mijn kindertijd tot leven door de documentaires van Cousteau, die we op woensdagmiddagen bij mijn grootouders bekeken. Na mijn overstap naar de tv-wereld kwamen er andere dromen in beeld. Zo wilde ik na Het Geslacht De Pauw en wat kleinere rolletjes in tv-reeksen en films graag méér acteren. Dat plan dreigde op de achtergrond te verzeilen door al mijn avontuurlijke programma’s. Tot ik daar enkele jaren geleden bij het productiehuis De Mensen over begonnen ben. Het helpt om dromen hardop uit te spreken. Ondertussen speel ik de hoofdrol in Undercover, waarvan zopas de tweede

reeks opgenomen werd. Door lang zeuren werd uiteindelijk ook mijn droom om een programma met de Special Forces te maken werkelijk. Enkele jaren geleden botsten we op een definitief njet. Het is een heel gesloten wereldje. Vastberaden zijn we blijven zoeken naar nieuwe formats en denkpistes. Tot we plots groen licht kregen voor Kamp Waes. De aanhouder wint.”

“Net zoals mijn ouders vroeger deden, geef ik mijn kinderen graag mee dat alles mogelijk is. Je kan alles doen of worden, zolang je ervoor vecht en er moeite insteekt. Mijn dochter Isah twijfelt over haar beroepskeuze, nu ze bijna afgestudeerd is. Ik heb haar op het hart gedrukt dat ze gewoon moet doen wat ze graag wil doen. En dat haar keuze niet per se de rest van haar leven bepaalt. Keuzes zijn pas definitief als je stopt met dromen. Mijn kinderen zijn alle drie vrij sterk in het najagen van dromen. Ze reizen graag, dus soms zijn ze gewoon ineens weg. Mijn zoon Milo is ondertussen stage aan het doen in Hongkong. Die plek heeft hij zelf bedongen.”

“Een van mijn grootste dromen is de wereld rondzeilen. Op YouTube volg ik al een tijdje ervaren zeilers. De laatste twee jaar ben ik ook regelmatig mee gaan zeilen met ervaren stuurlui. Die tripjes naar het noorden van Corsica, het zuiden van Mallorca en de kust van Valencia hebben mijn voornemen om ooit zelf de oceaan over te varen, alleen versterkt. Het lijkt me heerlijk om hele dagen meegevoerd te worden door de wind. Er zijn tal van redenen te bedenken om zo’n droom opzij te zetten, zoals de kinderen, je carrière of het gebrek aan middelen. Als je daaraan toegeeft, dan vertrek je nooit. Momenteel ben ik te druk bezig om een zeilcursus te volgen en mijn agenda twee jaar te blokkeren, maar op een dag varen mijn vriendin Mieke en ik samen het zeilgat uit. Gelukkig zitten we op dezelfde golflengte.”

“Dromen waarmaken, dat werkt aanstekelijk. Sinds Mieke en ik samen zijn, heeft ze de smaak van het reizen te pakken gekregen. Samen hebben we al een flink stuk van de wereld ontdekt. Enkele jaren geleden heb ik haar nog over de hoge Pyreneeën gekregen. Een stevige klim. Beneden twijfelde Mieke nog, maar ze wou het zo graag. Tot op vandaag heeft ze het over een van haar beste vakanties ooit, omdat het zo’n overwinning was. Mieke heeft ook mijn sportkriebels gekregen. Vroeger was ze helemaal niet sportief. Ondertussen heeft ze al een zestal marathons gelopen. Daar haalt ze veel voldoening uit.” n