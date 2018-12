Het motto van Stefanie Callebaut van SX: “Uit elke minuut wijsheid halen” Evelien Delgouffe

16 december 2018

11u10

Bron: NINA

“Ik ben heel leergierig en ik stel de dingen altijd in vraag. Ik kijk graag naar mijn eigen situatie, naar de

situatie van anderen en de dingen die gebeuren in de wereld, en probeer dan uit te zoeken: wat kan ik hieruit leren en meenemen naar de toekomst als iets positiefs? Ik zie wijsheid altijd als iets positiefs. Zelfs de lelijkste dingen in de wereld kan je omzetten in iets positiefs. Het maakt mij als mens rijker om op die manier in het leven te staan. Positiviteit, constante groei en rust. Dat is heel belangrijk voor mij.”

