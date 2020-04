Het motto van Miss België Celine Van Ouytsel: “Break glass ceilings, not rules” Glenda Smits

14 april 2020

07u58 0 Nina Met bijzondere Instagramchallenges én hartverwarmende berichtjes draagt Celine Van Ouytsel (23) haar steentje bij in de strijd tegen corona. In NINA vertelt Miss België 2020 wat haar drijft in het leven.*

*Dit interview vond plaats voordat bekende raakte dat haar oma overleed aan het coronavirus.

“Als Miss België wil ik me ten volle inzetten in de strijd voor vrouwenrechten. Wij, vrouwen, verdienen nog altijd minder dan mannen, moeten ons gedrag en onze uitspraken vaker verantwoorden, worden sneller het slachtoffer van seksisme. Er valt nog heel wat baanbrekend werk te verrichten. Natuurlijk kan ik de héle wereld niet redden. Voor sommige mensen het verschil maken, dat lijkt me al heel wat. Als jurist verkies ik uiteraard om dat heel netjes te doen, zonder regels te breken.”

“Sommige vrouwen verdienen eindeloos veel respect. Op mijn vijftiende begon ik als student in een bakkerij te werken. Mijn bazin, een vrouw met drie kinderen, runt de hele zaak in haar eentje. Wauw. Mijn moeder is ook zo’n mooi voorbeeld. In mijn kleuterjaren ging ze, naast de zorg voor haar huishouden en haar voltijdse job, bijstuderen om te promoveren. Chapeau. Doorgaan, je niet settelen maar hard werken voor wat je wil. Die mentaliteit zit er ingedramd bij mijn zus en mij.”

“Als twaalfjarig meisje werd ik vaak gepest wegens mijn kleine gestalte. Kinderen zeiden echt lelijke dingen. Het was pure bodyshaming. Dat maakte me heel verlegen en onzeker. Ik heb er vaak om gehuild, maar ik ben er sterker uit gekomen. Ik voel sneller onrecht aan. Zal makkelijker opkomen voor de underdog. Als ik op straat iets zie gebeuren, durf ik tussenbeide te komen. Het is geen toeval dat ik rechten ben gaan studeren. Veel meisjes vinden mijn verhaal inspirerend. Dat doet me zoveel deugd.”

“‘Beauty fades, dumb is forever.’ Deze woorden van Judge Judy zijn me altijd bijgebleven. Toen ik

onlangs het Europees Parlement bezocht, kreeg ik de kans om voor de camera’s van de BBC mijn mening te zeggen over de brexit. Helemaal mijn ding. Mijn zaakjes bepleiten, dat is het liefste wat ik doe. Omdat ik blond ben, van roze hou én Miss België ben, word ik nochtans makkelijk in het vakje ‘dom blondje’ gestopt. Vrij oppervlakkig, vind ik.”

“Mensen die me onderschatten, maken het mij makkelijk. Ik hoef weinig te doen om indruk te maken. Giftige reacties blijven het langst hangen, maar ze dagen me uit om het tegendeel te bewijzen. Na mijn missjaar wil ik me als jurist concentreren op medisch recht. Bij medische ingrepen gebeuren nog altijd heel wat fouten. Dokters blijven nog vaak buiten schot, patiënten blijven in de kou staan. Die onrechtvaardigheid wil ik graag mee uit de wereld helpen.”

“Mijn droomprins zal sterk in zijn schoenen moeten staan. Gedreven zijn, een eigen leven hebben. Mijn onafhankelijkheid staat voorop. Als single ben ik ook al heel gelukkig, word ik omringd met veel liefde. Een relatie, dat zie ik eerder als een mooie aanvulling in mijn leven. Sowieso geloof ik wel heel sterk in de liefde. Mijn ouders zijn gescheiden rond mijn zesde, maar daarna werden ze allebei heel gelukkig met een nieuwe partner. En ze komen nog goed overeen, hebben ook altijd rekening gehouden met de kinderen. Zo kan je veel ellende voorkomen. Een scheiding hoeft zeker niet altijd tot miserie te leiden.”

“Stay home and stay positive. Het is een boodschap die ik in coronatijden volop wil uitdragen. Toen de drone van VTM Nieuws over Herentals vloog, stond ik buiten naar de camera te zwaaien in een prinsessenjurk. Mijn boodschap voor Vlaanderen, die ik met vloeibare lippenstift op papier gezet had, komt recht uit mijn hart: ‘Ik miss jullie’. Mijn hele agenda is plots leeg, dus probeer ik me thuis nuttig bezig te houden. Mijn Instagrampagina, waar ik 81.000 volgers mee bereik, staat haast volledig ten dienste van bewustwording en positiviteit.”

“Ik probeer mijn volgers bezig te houden met challenges en deel vaker peptalk uit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Mijn tip? Hou een agenda bij met al je activiteiten. Van ontbijt tot wandeling, work-out of avondje tv-kijken. Je dag doelgericht invullen, dat houdt je gemotiveerd en positief. Daarnaast probeer ik via Houseparty en FaceTime een goed contact met familie en vrienden te onderhouden. Af en toe stuur ik hen ook een brief of kaartje om hen een hart onder de riem te steken.”