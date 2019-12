Het motto van Eurosongwinnaar Duncan Laurence: “Wees de beste versie van jezelf” Glenda Smits

02 december 2019

11u12

Bron: NINA 0 Nina Vanavond concerteert Duncan Laurence in muziekcentrum Trix in Antwerpen. In NINA vertelt de singer-songwriter wat hem drijft in het leven.

“Als kind voelde ik me heel onzeker. Ik werd gepest omdat ik eruitzag als een dikke Harry Potter met sproetjes, een spleetje tussen de tanden en een brilletje. Ook op mijn grote passie voor zingen werd ik afgerekend. De stempel ‘gay’ plakte op mijn voorhoofd, lang vóór ik me zelf bewust was van mijn geaardheid. Best lastig, dus kroop ik in mijn schulp. Niet goed wetende wat ik met mezelf en mijn leven aan moest. Mezelf afsluiten van de buitenwereld, dat heeft ertoe geleid dat ik méér muziek ging maken. Het heeft me geholpen om te groeien als artiest. En als mens, want in de muziek heb ik alle heil en rust gevonden om de strubbelingen uit mijn jeugd te verwerken. Om de beste versie van mezelf te worden.”

“Soms kan een tegenslag je leven onverwacht een positieve wending geven. Door een zuurstoftekort bij mijn geboorte heb ik een kleine motorische storing aan mijn rechterarm en -been. Een beperking die me amper parten speelt. Bij het pianospelen moet ik me wel harder focussen op de vingerzetting, omdat mijn rechterhand iets minder beweeglijk is. Rond mijn dertiende stootte ik bij een muziekstuk van Chopin tegen mijn grenzen aan. Het was voor mij te heftig. Op dat moment ben ik van klassieke muziek overgeschakeld op popmuziek. Daar ben ik nu heel blij om. Zo kwam singer-songwriting in mijn leven.”

“Via muziek heb ik mijn mensen gevonden. Na mijn humaniora ben ik verder gaan studeren aan de Rockacademie in Tilburg. Een kantelpunt in mijn leven na al die jaren van pesterijen. Ik kwam terecht in een warme, creatieve omgeving met gelijkgestemden. Artiesten die allemaal het beste uit zichzelf wilden halen en oprecht geïnteresseerd waren in mijn verhaal. Daardoor begon ik mezelf steeds meer open te stellen voor anderen, ontdekte ik de schoonheid van ware vriendschap en de deugdzaamheid van een compliment. Op de Rockacademie ben ik helemaal opengebloeid.”

“Als je helemaal ‘in sync’ bent met jezelf, kan je anderen beter helpen. Uiteindelijk heb ik aan elke levensfase vrienden overgehouden. Beste vrienden, voor wie ik door het vuur ga. Als er iets met hen scheelt, dan ga ik langs. Dan gaan we samen iets eten, kletsen we bij, desnoods blijf ik logeren. Met kleine gebaren kan je veel betekenen voor anderen. Als oudste ben ik ook heel bewust met het leven van mijn twee jongere broers bezig. Het draait in de familie niet enkel om mij. Mijn broer Jason droomt ervan om films te maken. Voor mij is het een kleine moeite om connecties in het filmwereldje te leggen, dus dat doe ik van harte.”

“In alles wat ik doe, ga ik tot het uiterste. Omdat ik op het podium wil knallen, ga ik samen met een personal trainer kickboksen en fitnessen. Zo hoog mogelijk mikken, die mentaliteit doorkruist mijn parcours. Dat ik eruit lag na de halve finale van The voice of Holland, voelde enkel als een opluchting. Eindelijk kon ik me opnieuw concentreren op zelf componeren in plaats van covers te brengen. En mijn toenmalige coach, Ilse DeLange, gaf me het juiste zetje in de richting van Eurosong. Voor die overwinning heb ik hard gevochten. Elk optreden, elke repetitie wilde ik beter doen. Het gaf iedereen veel vertrouwen.”

“Wees de man of vrouw bij wie je je gelukkig voelt. Zes jaar geleden ben ik uitgekomen voor mijn biseksuele geaardheid. De Rockacademie was daar een hele veilige, fijne plek voor. Ook in mijn vriendenkring en in mijn familie werd mijn coming-out goed onthaald. Het sterkte mij om heel bewust voor mijn geaardheid te gaan staan. Hetero’s zien het vaak als een experimentele fase. Homo’s denken dat je er nog wel achter zal komen dat je een van hen bent. Nee, dit is wie ik ben. Tijdens The voice of Holland was mijn eerste relatie met een jongen out in the open. Daarna kwam er een meisje in mijn leven. Voor mij was dat een vanzelfsprekendheid.”

“Als je wil groeien in het leven moet je af en toe rust pakken. Tijd nemen om bij te komen als mens, vriend en partner. Hoe druk mijn carrière ook is, als ik een relatie heb, dan maak ik bewust tijd voor mijn lief. Af en toe een weekend helemaal niks, gewoon genieten van elkaar en samen lekker op de bank hangen, dat moet kunnen. Voluit voor je partner gaan, dat is het mooiste wat er is. Dat krijg je altijd terug.”