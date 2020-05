Het motto van Boris Van Severen: “Nieuwe dag, nieuwe kansen” Glenda Smits

10 mei 2020

12u33 0 Nina Spanning en suspense verzekerd, zolang Boris Van Severen (31) ons op zondagavond op sleeptouw neemt langs de ‘GR5' in de gelijknamige fictiereeks op één. In NINA vertelt de acteur, papa van Achille (7) en Lucian (5) en het lief van Frances Lefebure wat hem drijft in het leven.

“Van nature ben ik nogal een piekeraar. Ik wil alles altijd goed doen. Voor iedereen. Soms valt dat tegen. Zo ving ik als jonge, beginnende acteur wel vaker bot op audities. Op zulke momenten begon ik aan mezelf te twijfelen. Praatte ik mezelf haast een minderwaardigheidscomplex aan. Rond mijn dertigste kwam de kentering. Ik begon te beseffen dat het allemaal in mijn hoofd zat. Dat ik méér in handen heb dan ik dacht. Als acteur sta ik ondertussen ook al wat sterker in mijn schoenen. Grijp ik naast een rol? Of heb ik een fucking offday? Ik maak me daar minder druk over. Voor je eigen gemoedsrust kan je je tegenslagen en mislukkingen beter omarmen. Morgen komt er een nieuwe kans.”

“Als acteur moet je zien om te springen met drie scènes. De scène die je vóór de spiegel repeteert, de scène die je speelt en de scène die je had willen spelen. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben. Het weer dat plots omslaat. De regisseur die je positie verandert. Alles wat ik tijdens een scène nét niet kon geven, maalt ’s avonds weleens door mijn hoofd. Toch probeer ik me de volgende dag compleet te focussen op vandaag. En smijt ik me helemaal.”

“Mijn kinderen weten dat ze gerust op hun bek mogen gaan. Dat ze dingen mogen uitproberen. Achille droomt ervan om later drummer te worden. Dus ik zeg hem: doe maar. Daar staat mijn drumstel. Als het mislukt, dan komt er wel iets anders. Mijn zoon wou ook dolgraag taekwondo doen, dus waren we samen gestart met groepslessen. Helaas bleek hij net iets te jong om de sport fysiek goed te beheersen. Hij werd er zelfs wat onzeker door. Op dat moment zijn we ermee gekapt. Als de goesting groot genoeg is, pakt hij het vroeg of laat wel weer op. En dan zal het op een dag wel lukken.”

“Als kind heb ik honderd-en-een dingen uitgeprobeerd. Van muziekschool tot scouts, judo en basketbal. Ik heb dat nooit lang volgehouden. Eigenlijk wou ik er gewoon uitzien als een succesvolle basketbalspeler, zonder alle inspanning te doen. Niet zo gek dus dat ik acteur geworden ben. Ik vind het zo dankbaar om telkens een ander personage te mogen neerzetten. Met eigen karaktertrekjes en interesses. Voor de rol van Michiel Boodts in GR5, een gast die met heel wat onderhuidse woede kampt, ben ik bokstrainingen gaan volgen. Een buitenkans, want met boksen train je elke spier in je lijf. Na een uur ben je pompaf. Die vermoeidheid is het fijnste wat er is. Zodra de coronacrisis voorbij is, wil ik die sport weer oppakken.”

“Soms vraag ik me af wat mijn vader (de betreurde meubeldesigner Maarten Van Severen, red.) zou vinden van wat ik doe. Zou hij trots zijn? Rond mijn vijftiende verloor hij de strijd tegen kanker. Mijn moeder heeft zijn rol voor een groot stuk overgenomen. En mijn peter deed dat ook. Daar ben ik heel dankbaar voor. Toch mis je dé man in je leven met wie je straffe verhalen kan delen. Vanaf mijn vijfde sprong ik tijdens elk familiefeest op tafel. Dat ik graag in het middelpunt van de belangstelling stond, dat wist hij wel. Naast een grote passie voor ons werk delen we allebei enige onzekerheid. Mijn vader had dat nog wat meer. Hij werd vrij jong gebombardeerd tot een van ’s werelds beroemdste designers. Met het succes en de roem kon hij moeilijk om. Ik heb mijn weg richting de schijnwerpers op een veel rustigere manier gebaand. Het houdt me nuchter. Ik ben nog altijd diezelfde gast van vroeger. Vol hoop en dromen voor zichzelf en zijn geliefden.”

“Alles komt goed. Daar geloof ik heel sterk in. Sinds een klein half jaar ben ik uit elkaar met de moeder van mijn kinderen. Een pijnlijke, zware beslissing. Toch ben ik er achteraf bekeken blij om. Mijn ouders hebben me altijd voorgeleefd dat ik me niet halsstarrig mag vastklampen aan zekerheid, maar moet kiezen voor wat me echt gelukkig maakt. Dan zal alles wel goed komen. Als ik even in de put zit, dan kan ik me daar echt aan optrekken.”

“Het is heerlijk onthaasten, nu de hele wereld stilgevallen is. Mijn dagen bestaan uit wandelen, knutselen of zelfverzonnen spelletjes spelen met de kinderen. Achille en ik repeteren de maaltafels terwijl we trampolinespringen. Dat levert zoveel klein geluk op. Samen met Frances heb ik ook zeeën van tijd om lekker te koken, een boekje te lezen in de tuin of te wandelen. Het is een mooie tijd om verliefd te zijn.”