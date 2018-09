Het motto van Anton Janssens: "Maak je eigen spoor" Evelien Delgouffe

16 september 2018

15u03 0 Nina Elke week geeft een bekende Vlaming ons zijn levenswijsheid mee.

“Alles in mijn leven is geëvolueerd uit mijn drang om van het pad af te wijken en zelf een spoor achter te laten. Toen ik nog op de universiteit zat, ben ik eens naar de bergen getrokken. Ik liep toen al te denken: er moeten toch nog dingen zijn naast studeren? Ik heb me op het snowboarden gestort en heb het tot professioneel snowboarder geschopt. Ik kan niets half doen. Als ik iets in mijn kop krijg, ga ik volle bak. In die snowboardperiode was snowboarden op vele plekken verboden en week ik heel letterlijk van paden af. Daar is de vriendschap met Raf (Maes, nvdr.) overigens ontstaan, met wie ik later KOMONO opgericht heb.”

